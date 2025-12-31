Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza

10 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO DANIEL MANOUCHEHRI Y EL SENADOR FIDEL ESPINOZA, DURANTE ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL JUEZ ANTONIO ULLOA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

La bancada de diputados del Partido Socialista dio su completo respaldo al diputado Daniel Manouchehri ante la acción del senador Fidel Espinoza, quien ingresó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud de desafuero en su contra.

En el escrito patrocinado por su abogado, Enrique Aldunate -exasesor de Manouchehri y de la bancada PS-, Espinoza solicita a la Corte que autorice la formación de una investigación penal en contra del diputado por Coquimbo por el eventual delito de “injuria grave”.

Esto, luego de que el parlamentario de la Cámara Baja tratara de “corrupto” a Espinoza en la sesión del Senado del 10 de noviembre, cuando se discutía la acusación constitucional contra Antonio Ulloa.

Ante esto, la bancada de diputados del PS emitió un comunicado donde aseveran que “respaldamos plenamente al diputado Daniel Manouchehri ante la acción que busca su desafuero. Daniel ha tenido la valentía y el coraje de enfrentar redes de poder y corrupción que durante años han operado en Chile, asumiendo todos los costos y riesgos que eso implica”.

“Su liderazgo, junto a la diputada Daniella Cicardini, ha permitido impulsar investigaciones y contribuir a la salida de tres jueces involucrados en graves casos de probidad”, afirmaron.

En esa línea, la bancada plantea que “ no existe sustento jurídico para desaforar a un parlamentario por expresiones realizadas en la Sala , en el marco de un debate político previo. Abrir esa puerta sería un grave precedente para la democracia. Intentar silenciar a quienes denuncian redes de poder no puede convertirse en práctica política”.

“Daniel cuenta con una legitimidad ciudadana incuestionable. Fue el diputado más votado en la historia de la Región de Coquimbo y una de las mayorías nacionales. Confiamos en que las instituciones de justicia actuarán con independencia e imparcialidad”, añadieron desde la bancada.