    Política

    Bancada PS fustiga “traición política” de diputados Mulet y Camaño en votación por presidencia de la Cámara

    Los parlamentarios socialistas repudiaron que, pese a haberse alcanzado un acuerdo entre las fuerzas aliadas al gobierno de Boric, la DC y el PDG, ambos diputados permitieron que, finalmente, la balanza se inclinara a favor de Jorge Alessandri (PDG) en desmedro de Pamela Jiles (PDG).

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    6 NOVIEMBRE 2024 BANCADA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE, DURANTE SESION DE SALA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La bancada del Partido Socialista (PS) calificó esta tarde como una “traición política” la votación de Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (ind.-DC), quienes esta jornada se restaron del acuerdo alcanzado por el ahora exoficialismo y la DC con el Partido de la Gente (PDG) para intentar llevar a Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara, lo que permitió que, finalmente, fuera Jorge Alessandri (UDI) quien llegara a la testera de la corporación.

    A través de una declaración pública, los diputados socialistas comenzaron recordando que “las oposiciones habían arribado a un acuerdo administrativo que permitía una mayoría necesaria para liderar la mesa directiva de esta corporación. Dicho acuerdo incluía, adicionalmente, presidir las comisiones de la Cámara, lugar donde se concentra la actividad legislativa”.

    Tras esto, agregaron: “Lamentamos profundamente que los diputados Jaime Mulet y Felipe Camaño, que se presentaron como candidatos progresistas, hoy votaran por las candidaturas presentadas por la derecha y la ultraderecha. Desconocemos las motivaciones que tuvieron ambos parlamentarios para comportarse como diputados oficialistas apenas asumido el nuevo gobierno, pero si sabemos que esto constituye un acto de traición política que repudiamos”.

    Asimismo, afirmaron que “la manera de actuar del gobierno de Kast, en base a ofrecimientos por votos en el parlamento, es un mal precedente, y estaremos atentos y vigilantes a que su relación con los parlamentarios sea conforme a la ley y la probidad”.

    Camaño y Mulet

    En este sentido, cabe recordar que Felipe Camaño, de la bancada de la Democracia Cristiana votó por Alessandri (UDI) y, a cambió, él llegó a la testera como vicepresidente.

    Tras esto, el jefe de la bancada, Héctor Barría -uno de los impulsores del acuerdo que alcanzó la izquierda con el PDG- incluso había firmado un documento en que comprometía el respaldo de los diputados DC para llevar a Jiles a la testera, por lo que señaló a La Tercera que echar a Camaño de la bancada, “por supuesto” que es una posibilidad, aunque espera que él pueda dar un paso al costado antes de que se tome tal decisión.

    En la directiva DC, encabezada por Óscar Ramírez (s), delegan la decisión a la bancada. La mesa no puede sancionar a Camaño directamente, puesto que él no es militante DC, sino que compitió como independiente a través de un cupo del partido.

    En el caso de Mulet, otro de los votos que inclinó la balanza en favor del gremialista, el propio parlamentario dio a conocer una carta donde explicó su actuar, afirmando que “sé que es una decisión difícil y que puede generar dudas. Pero estoy convencido de que, en momentos como este, actuar con responsabilidad y valentía también es una forma de defender la subsistencia y la credibilidad de nuestro partido, la Federación Regionalista Verde Social, y de resguardar las causas que representamos”.

    Agregó que “este paso no significa renunciar a nuestros principios. Por el contrario, es un acto de responsabilidad para garantizar la vigencia de nuestro partido y para que nuestras ideas sigan teniendo voz y fuerza en la política chilena”.

    Más sobre:CongresoCámara de DiputadospresidenciavotaciónPSJaime MuletFelipe Camaño

