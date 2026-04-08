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    Política

    Bancada UDI arremete contra Schalper (RN) por tomar distancia de eliminar la gratuidad por violencia escolar

    En el marco del proyecto "Escuela Protegida", el gobierno quiere incorporar como nuevo requisito el no haber sido condenado por una serie de delitos. En ese sentido, algunos diputados del sector, como el jefe de bancada de RN, están abiertos a moderar esa disposición.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    La diputada UDI, Flor Weisse. Dedvi Missene

    Una profunda molestia desató en la bancada de diputados de la UDI el hecho de que Diego Schalper (RN) esté abierto a morigerar la eliminación de la gratuidad por violencia escolar.

    Esta disposición se encuentra dentro del proyecto “Escuela Protegida”, que presentó este martes el gobierno y que empezó a discutirse este miércoles en la comisión de Educación de la Cámara.

    Dentro de los tres requisitos que exige la ley de gratuidad, el gobierno de Kast quiere incorporar una nueva condición que establece “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

    A continuación, la iniciativa gubernamental establece que la inhabilidad tendrá una duración de cinco años “desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada”.

    En ese marco, una vez finalizada la sesión, Schalper activó conversaciones con representantes de oposición, como Juan Santana (PS) y Héctor Barría (DC) para atenuar esta norma.

    Dedvi Missene

    Frente a esto, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, afirmó que “siempre la conversación es importante con todos los sectores políticos, pero preferiríamos que fuera primero con los propios”.

    Junto con ello, la diputada fue tajante en señalar que no hay espacio para morigerar el proyecto. “Con lo que hemos visto hoy día (con la agresión a la ministra de Ciencias) es para hacerlo más firme”.

    El presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), señaló que “es una actitud que no corresponde la del diputado Schalper, porque teniendo yo la presidencia de la comisión, lo más lógico es que se acerquen a mí”.

    “Si va primero a la oposición, no solamente crea una actitud poco honesta políticamente, sino están buscando réditos personales más que perfeccionar el proyecto”, añadió. Y luego remató: “Le haría una invitación afectuosa al diputado Schalper: si está en contra o a favor de los violentistas”.

    El diputado Ricardo Neumann (UDI), que también integra la comisión de Educación, agregó que “es absolutamente contradictorio, que algunos parlamentarios oficialistas opten por negociar con la misma oposición que, en reiteradas ocasiones, ha evitado condenar con claridad estos hechos”.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosRNUDI

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