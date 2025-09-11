Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, reprochó a los sectores de derecha por su postura frente a la conmemoración del golpe de Estado que terminó violentamente con el gobierno de Salvador Allende y dio paso a casi 17 años de dictadura.

En medio del homenaje del PC a Allende y los detenidos desaparecidos, Figueroa llamó a la ciudadanía a tener en consideración el actuar de la oposición durante estas fechas.

“Aquellos que no reivindican o no reconocen o pretenden hacer borrón y cuenta nueva y no hacerse cargo de lo que significó el golpe cívico-militar en nuestro país de alguna manera son quienes mañana, en una circunstancia distinta, podrían considerar que esto vuelva a ser necesario“, aseguró.

En esa línea, añadió: “Nosotros vamos a seguir reivindicando esta fecha. Lo hicimos en el marco del 4 de septiembre conmemorando y festejando lo que fue el triunfo del presidente Salvador Allende y lo hacemos ahora en el marco del horror que significó el golpe cívico-militar para nuestra patria y para muchos de nuestros ciudadanos y compatriotas”.

“La manera más clara es cuando uno está acá y se hace cargo y se hace parte de los homenajes. Recordemos que acá la derecha tampoco participó para las actividades en torno a la conmemoración de los 50 años y creo que eso es un dato a tener a la vista", zanjó.

Desempeño de Jara en debate

La secretaria del PC e integrante del comando de Jara también destacó la participación de la abanderada oficialista en el primer debate presidencial transmitido por Chilevisión.

La conversación estuvo marcada por emplazamientos a Jara tanto por su rol como exministra del Trabajo, como por sus propuestas presidenciales. José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami fueron los abanderados que lideraron los dardos contra Jara.

Por lo mismo, Figueroa señaló: “Es la candidata más fuerte y por lo tanto es natural que el resto de los candidatos y candidatas traten de hacer mella a su liderazgo. Pero nosotros tenemos la convicción de que en el recorrido que ha hecho nuestra candidata por el país ha podido instalar las reformas, ha podido instalar las propuestas,ha podido instalar las demandas ciudadanas más urgentes”.

Respecto a las cuestionamientos por su ímpetu durante el debate, defendió que “fue firmeza lo que demostró” Jara.

“Eso no tiene nada que ver ni se contradice con la empatía y la cercanía. Lo que pasa es que acá se ha hecho una campaña de muchas mentiras y era importante que nuestra candidata eso también lo pusiera en claro y lo enfatizara”, precisó.