Bárbara Figueroa (PC) y candidatura de Jara: “No se trata de renunciar a banderas, sino de representar el minuto en el que estamos”

Bárbara Figueroa (46), la secretaria general del Partido Comunista, es parte esencial de la estructura de campaña de la abanderada de su colectividad, la exministra Jeannette Jara. En esta entrevista plantea que “no hay un nombre” formal para lo que ella desempeña, pero que en la práctica es “una articuladora, esa es mi pega”.

Pese a ello, dice que tanto ella como Lautaro Carmona han “tenido el suficiente cuidado de no aparecer extremadamente como muy encima”, motivo que los ha llevado a explorar la integración al comando del mundo que está fuera del PC.

¿A qué se debió la resistencia de algunos sectores del PC para proclamar a Jara? Algunos la tildaron como socialdemócrata dentro del partido.

Yo me hago cargo del debate que hicimos como comité central, donde nosotros no tuvimos ningún reparo particular respecto a los nombres. Yo no me hago cargo del debate sobre tensiones o diferencias que pudieron haber existido, porque no es un debate que estuviera presente así en el comité central.

Pero usted está en uno de los dos cargos unipersonales, que tienen que ver más allá de lo que haya ocurrido en los comités.

Es que yo vuelvo a insistir, me hago cargo del debate real, concreto, que es el que dimos en las estructuras. En el central lo que debatimos fue sobre el programa y luego sobre la representación.

¿Hubo que renunciar a algunas banderas para empujar esta candidatura?

No, no hay que renunciar a banderas. Nosotros hemos sido un poco como catetes. Tenemos que enfatizar siempre que hemos actualizado nuestra plataforma programática y, por lo tanto, no se trata de renunciar a banderas, sino de representar el minuto en el que estamos. No tiene que ver con renunciar a banderas, porque eso no es el esfuerzo del partido, no queremos ni presentamos eso.

Con eso me refería a temas como la nueva Constitución, que han consignado como una necesidad en su último congreso.

Pero es que eso es otro debate. Insisto, hay un debate que tiene un tránsito y un proyecto, nosotros lo definimos en nuestro congreso, señalamos que queremos construir una mirada de país para el siglo XXI. Hoy día estamos discutiendo sobre el programa, sobre cuáles son las prioridades en el marco de un debate de primarias. En ese marco, nosotros lo que sí esperamos es que no se desconozca nuestra identidad desde el mundo de izquierda para contribuir a esa primaria, pero no es contradictorio con nuestro proyecto de largo plazo.

¿El proyecto de nueva Constitución estará en el programa del PC?

Si por nueva Constitución se entiende un debate que se instale en el país, yo diría que hoy día las prioridades están en el crecimiento, políticas sociales vinculadas a los barrios y territorios, reformas más estructurales. Ese va a ser el foco de nuestro programa.

¿Cuánto le afecta a ella como imagen de militante PC haber tenido que ceder en algunos de los puntos importantes de la reforma de pensiones, que son banderas de la izquierda?

Lo que se ha logrado avanzar permite mantener un debate, y es que el desafío de terminar con las AFP sigue abierto. Acá hay un debate que no se ha cerrado, que nadie pretendió cerrarlo a partir del debate de esta reforma. Si uno tuviera que medir su gestión como ministra, lo hacemos respecto de la globalidad, no solo de un aspecto o un debate que fue la reforma previsional.

Pero ¿cuánto ayuda el tono de Paulina Vodanovic a esta discusión que ustedes quieren dar, que dice que es en base a programas?

Cuando empecemos el debate de programas vamos a ver cuáles son las propuestas de cada sector, pero nosotros no nos vamos a enfrascar en una disputa respecto de los tonos.

¿Cuántos les beneficia a ustedes que el SD vaya dividido en las primarias?

Es que acá el problema no es quién gana. Quien gane la primaria deja de ser el representante de un partido y pasa a ser el representante de una coalición. Nosotros hemos puesto especial énfasis en el debate de contenidos. Ahí radica la discusión, si no se podría entender que esto es solamente una competencia entre partidos, cuando lo que le da riqueza a esta coalición es precisamente que somos diversos.

¿Comparte que existe un riesgo de que sectores del SD se desmarquen de ustedes en caso de que ganen la primaria?

No debiera haber asomo de duda, de ninguna de las fuerzas que somos parte de la coalición, de que mañana, definido el candidato presidencial, todos los actores y partidos nos ponemos detrás de ese esfuerzo principal.

Jara dijo que, a su juicio, seguía existiendo anticomunismo. ¿No teme que en caso de que ganen se tengan que enfrentar a ese fenómeno y terminen entregándole La Moneda a la derecha?

Que la derecha llegue al poder no es responsabilidad de un partido, es el voto popular el que define quién lo gobierna. Lo que sí nosotros señalamos es que creemos que hay que romper con los miedos atávicos que tiene la sociedad respecto de ciertos fenómenos. En su minuto, respecto de la juventud de quienes podían gobernar y evidentemente que también respecto de la representación de diversos sectores en la Presidencia… Si bien existen los fenómenos de anticomunismo, son cada vez menos y tenemos que tender a superarlos.

¿Cuánto les puede costar en la campaña la postura que tenga el PC en materia internacional? Me refiero a temas como Venezuela, Cuba...

Estamos haciendo un debate que no es de costo-beneficio. Nosotros no vamos a renunciar a lo que somos. No nos vamos a restar de ese debate, estamos disponibles a abordarlo como un debate amplio, profundo. Hoy día malamente podríamos decir que el debate internacional es poco relevante.

¿Y comparte la definición de Jara de que Venezuela es un régimen autoritario?

Nosotros lo que hemos sostenido, y sobre eso me tengo que pronunciar, es que tenemos una definición respecto al respeto de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que respetamos. No somos injerentes respecto a las definiciones que hacen otras naciones y otros estados.