Barbara Figueroa se une a críticas del FA por dichos de Landerretche y llama a “no caer en descalificaciones de poca monta”

El reciente apoyo de Óscar Landerretche (PS) a la candidatura de de Carolina Tohá sigue generando tensiones con las demás tiendas oficialistas de cara a las primarias del 29 de junio.

En su corto periodo en el equipo de la exministra abundan las polémicas. A su rechazo a apoyar al Frente Amplio y el Partido Comunista en el caso de que Tohá no avance a primera vuelta, ahora se suman los dardos en contra el FA ante el escenario de que un candidato de derecha se imponga en los comicios de noviembre.

En conversación con Radio Infinita, Landerretche reflexionó sobre la postura del FA: “Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo”.

“¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido. Entonces, claro, yo tengo cierto nivel de pragmatismo, o sea, como de escepticismo", precisó.

Dichas declaraciones fueron repudiadas transversalmente en el Frente Amplio. La timonel de la tienda, Constanza Martínez emplazó a Tohá a pronunciarse sobre los ataques de Landerretche.

Por su parte, la jefa de campaña de Winter, Gael Yeomans, acusó al economista de trabajar para la “división del progresismo y no por la unidad para enfrentar a la derecha”.

A estas críticas se sumó Barbara Figueroa, secretaria general del PC y jefa de campaña de Jara, quien defendió que “no se puede construir la unidad descalificando".

Y añadió: “Tenemos diferencias, por algo somos candidaturas distintas y estamos hoy día defendiendo ideas, pero eso no puede transformarse en la descalificación a otras fuerzas políticas a partir de sesgo”.

En esa línea, llamó a “no caer en descalificaciones de poca monta, que poco ayudan a hacernos cargo de los desafíos que la ciudadanía demanda”.