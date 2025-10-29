Biministro García ante críticas tras afirmar que error en cuentas de la luz fue “inflado”: “Nunca he minimizado el efecto”

El biministro de Energia y Economia, Álvaro García, en la Comision de Economía de la Cámara. Foto: Aton Chile.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, tensionó esta jornada el debate en el Congreso al afirmar que el error que generó cobros excesivos en la cuentas de luz, fue “inflado enormemente” por personas del mundo político.

Luego de que tales palabras fueran cuestionadas por parlamentarios de oposición y oficialistas, el secretario de Estado afirmó esta tarde, desde el propio Congreso, que “yo nunca he minimizado el efecto, al contrario, he dicho que es un cobro injusto y por lo mismo se debe devolver”.

Tras participar en la Comisión de Economía de la Cámara, explicó que, “lo que sí llamé la atención es que algunas personas han magnificado el efecto y han dicho que esto ha producido quiebras de empresas, que ha aumentado la inflación, etc. Y eso le hace ver a las personas que se trata de una enorme cantidad de plata y cuando le dicen que le van a devolver 2.000 pesos al mes, que es lo que corresponde, naturalmente se frustran”.

“Eso es lo que yo he buscado aclarar, para que las personas entiendan por qué se les está devolviendo lo que corresponde y no la gran alza en tarifas que tuvieron por otras razones”, agregó.

Consultado por qué no se realiza de una sola vez la devolución de los 12 mil pesos estimados por clientes -ya que tal monto será dividido en seis boletas-, el ministro García sostuvo que “la ley nos obliga a hacerlo de esta manera. Solo una ley nueva podría permitir pagar en una cuota”, tras lo cual indicó que el gobierno se mantiene disponible para avanzar en una ley corta si se compromete una rápida aprobación.

AC contra Pardow

En la ocasión, Álvaro García fue consultado por la acusación constitucional que se prepara en contra de su antecesor, Diego Pardow, quien precisamente salió del gobierno por los errores en las tarifas eléctricas.

En específico, fue requerido por si desde la cartera aportarán con un equipo para colaborar con la defensa de Pardow.

“No, no hay equipo. No hay equipo del Ministerio de Energía, eso lo puedo afirmar con certeza”, indicó García.

Asimismo, fue requerido respecto si asistirá a la comisión que analiza la AC, a lo que señaló que “yo tenía un viaje programado a Punta Arenas mañana (miércoles y voy a cumplir con el itinerario que tenía. Y por supuesto estoy disponible para participar en todas las comisiones que se me invitan”, cerró.