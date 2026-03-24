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    Política

    “Bochorno internacional” y “patriotas de mentira”: la arremetida de oposición contra Kast por quitar respaldo a Bachelet

    Distintas figuras de los partidos opositores criticaron la decisión del gobierno y el hecho que se diera a conocer tras el anuncio de alza en los combustibles.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Andres Perez

    Personeros de oposición reaccionaron con duras críticas a la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el patrocinio de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.

    La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, afirmó “la tradición republicana de Chile en materia internacional no distingue color político”.

    “Respaldar a una figura de la talla de Bachelet era un deber de Estado, no un favor ideológico. La política exterior debe ser una política de Estado y no puede ser conducida desde la trinchera ni con mezquindades”.

    José Toro Kemp, secretario general del PPD, planteó que esta definición constituye una estrategia del Ejecutivo para “desviar la atención” ante el alza en el precio de los combustibles.

    “¿Qué esperamos ahora entonces? ¿Que, si la bencina sube 100 pesos más, el Presidente indulte a Maturana o Krassnoff para desviar la atención?”, planteó el dirigente PPD.

    Desde la misma colectividad, el diputado Raúl Soto afirmó que “ha sido una falta de respeto haber dejado tanto tiempo esperando a la expresidenta Bachelet”.

    “En medio de la crisis de el alza en el precio de los combustibles comunican esta decisión como una especie de cortina de humo”,

    En el Partido Socialista (PS), tienda en la que milita Bachelet, el diputado Nelson Venegas, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja manifestó que “es un bochorno internacional porque mientras Brasil, mientras México apoyan esta candidatura, el propio gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota”.

    “Son unos patriotas de mentira, sólo protegen a los que piensan como ellos y queda de manifiesto que lo que estamos viviendo hoy día en este gobierno de las alzas no es más que un gobierno que sólo va a gobernar para la extrema derecha”, opinó.

    Por su parte, el diputado César Valenzuela señaló que “Kast está gobernando desde la trinchera de la ultraderecha. Pasa la aplanadora y busca desviar la atención por la crisis que acaba de provocar en el país”.

    La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, a su vez, planteó que esta noticia se conoció en “en medio de una muy mala decisión del gobierno como no aplicar el MEPCO y perjudicar a las familias chilenas con el alza de los precios del petróleo”.

    “Esta candidatura es una candidatura de Chile, es una candidatura del Estado y esperábamos que el Presidente Kast así lo entendiera. Sin embargo, esta candidatura es apoyada también por Brasil y México, por lo tanto sigue adelante y no tengo ninguna duda de que tendrá y concitará muchísimos apoyos”, aseguró.

    El senador de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores comentó que “parece que se vuelve a ratificar el dicho que nadie es profeta en su tierra”.

    “Mal por el gobierno; jugaron a la barricada política, jugaron a la exclusión de una mujer que tiene una trayectoria internacional que es interesante para la gran mayoría de los países y bueno, perdemos esa posibilidad", sostuvo.

    Más sobre:OposiciónPresidente José Antonio KastMichelle BacheletONU

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