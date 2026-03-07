SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric destaca realización de comité político ampliado y asegura que fue un llamado de unidad para “volver a ser mayoría en Chile”

    El jefe de Estado relevó que el encuentro sirvió para compartir puntos de vista, dialogar y debatir con las colectividades que lo respaldaron durante su administración.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 6 de marzo 2026. El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó de comité político ampliado junto a ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, representantes partidos políticos oficialistas y la excarta presidencial Jeannette Jara. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric aseguró la noche de este viernes, que el comité político ampliado realizado esta jornada en La Moneda, fue una instancia para encontrar puntos de unidad entre los partidos y autoridades progresistas.

    La cita finalizó alrededor de las 20 horas, tras cinco horas de encuentro, donde se analizó el escenario de cara a la futura administración de José Antonio Kast y se allanaron las ideas para proyectar las propuestas de las colectividades que respaldaron a Boric durante su administración.

    En ese contexto, varios de los presidentes de los partidos asistentes, como el Socialista, el PPD, el Comunista y el Frente Amplio, plantearon que se analizó el “futuro progresista”. Por ejemplo, Jaime Quintana,(PPD), sostuvo al finalizar el cónclave que "tenemos que ser capaces de ofrecerle a Chile un nuevo proyecto progresista para un gobierno que eventualmente va a intentar retroceder en muchos derechos”.

    Así, Boric a través de su cuenta en X compartió un video con tomas de los participantes y dio cuenta de que “el comité político ampliado que convocamos hoy en La Moneda es un llamado al progresismo para encontrar unidad de sentido, darnos el tiempo de compartir nuestros puntos de vista, dialogar políticamente, debatir y encontrar puntos en común”.

    “Es nuestro deber seguir conversando y diversificando nuestro campo de acción para volver a ser mayoría en Chile y trabajar desde donde quiera que estemos por los intereses de nuestro pueblo”, añadió.

    Por último, arengó con que “equipo de gobierno, parlamentarias y parlamentarios, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, representantes de partidos que nos acompañaron hoy: ¡A seguir adelante por Chile!“.

    Más sobre:GobiernoGabriel BoricPresidenteComité político ampliado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel refuerza la seguridad en embajadas de todo el mundo ante “amenazas concretas”

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

    Lo más leído

    1.
    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    2.
    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    3.
    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    4.
    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    5.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Boric destaca realización de comité político ampliado y asegura que fue un llamado de unidad para “volver a ser mayoría en Chile”
    Chile

    Boric destaca realización de comité político ampliado y asegura que fue un llamado de unidad para “volver a ser mayoría en Chile”

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha
    El Deportivo

    Ñublense hace historia ante Deportes Concepción y La Calera sufre un doble golpe en la apertura de la fecha

    Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20

    Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal
    Cultura y entretención

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Putin insta a poner fin a las hostilidades en Medio Oriente en una llamada con el presidente iraní
    Mundo

    Putin insta a poner fin a las hostilidades en Medio Oriente en una llamada con el presidente iraní

    Israel refuerza la seguridad en embajadas de todo el mundo ante “amenazas concretas”

    Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques “indiscriminados” contra civiles, incluidos hospitales y zonas residenciales

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana