Boric destaca realización de comité político ampliado y asegura que fue un llamado de unidad para “volver a ser mayoría en Chile”

Santiago 6 de marzo 2026. El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó de comité político ampliado junto a ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, representantes partidos políticos oficialistas y la excarta presidencial Jeannette Jara. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Presidente Gabriel Boric aseguró la noche de este viernes, que el comité político ampliado realizado esta jornada en La Moneda, fue una instancia para encontrar puntos de unidad entre los partidos y autoridades progresistas.

La cita finalizó alrededor de las 20 horas, tras cinco horas de encuentro, donde se analizó el escenario de cara a la futura administración de José Antonio Kast y se allanaron las ideas para proyectar las propuestas de las colectividades que respaldaron a Boric durante su administración.

En ese contexto, varios de los presidentes de los partidos asistentes, como el Socialista, el PPD, el Comunista y el Frente Amplio, plantearon que se analizó el “futuro progresista”. Por ejemplo, Jaime Quintana,(PPD), sostuvo al finalizar el cónclave que " tenemos que ser capaces de ofrecerle a Chile un nuevo proyecto progresista para un gobierno que eventualmente va a intentar retroceder en muchos derechos” .

Así, Boric a través de su cuenta en X compartió un video con tomas de los participantes y dio cuenta de que “el comité político ampliado que convocamos hoy en La Moneda es un llamado al progresismo para encontrar unidad de sentido, darnos el tiempo de compartir nuestros puntos de vista, dialogar políticamente, debatir y encontrar puntos en común”.

“Es nuestro deber seguir conversando y diversificando nuestro campo de acción para volver a ser mayoría en Chile y trabajar desde donde quiera que estemos por los intereses de nuestro pueblo”, añadió.

Por último, arengó con que “equipo de gobierno, parlamentarias y parlamentarios, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, representantes de partidos que nos acompañaron hoy: ¡A seguir adelante por Chile!“.