Presidentes de partidos revelan autocrítica de Boric tras fin de último cónclave oficialista

Los presidentes de las colectividades que integran la coalición de gobierno del Presidente Gabriel Boric, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PPD y el Frente Amplio, se mostraron conformes luego de concluir la cita que los reunió durante esta jornada en el Palacio de La Moneda para realizar un comité político ampliado.

La cita, que inició a las 15 horas y concluyó alrededor de las 20 horas, también fue una instancia donde los diversos actores conversaron sobre la proyección del progresismo una vez concluido el gobierno de Boric, el próximo miércoles 11 de marzo y también fue un momento de autocríticas, incluso del jefe de Estado.

En esa línea, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseguró que el jefe de Estado, realizó una autocrítica sobre algunos aspectos de la gestión de su gobierno.

“El Presidente Boric habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante de su rol, por ejemplo, del hecho de haber mirado el tema o la situación de La Araucanía en un primer momento con una visión que no era ajustada a la realidad, citó el ejemplo de Temucuicui y así yo creo que hay que valorar también cuando es el propio Presidente el que asume la responsabilidad de ciertos hechos y que también señala autocríticamente una visión", reveló la también senadora por la Región del Maule.

En esa línea, Vodanovic ahondó en que “esa autocrítica es necesaria, esta es una primera jornada, muy probablemente de muchas que vendrán. Desde el Partido Socialista lo sabemos, la autocrítica siempre ha sido parte de nuestra metodología política, porque cuando uno critica, se autocritica y ve los errores, aprende a partir de ellos, pero también hay que valorar todos aquellos avances que se construyeron en estos cuatro años y valorar también, como se señaló aquí, los avances de los 30 años, porque de eso también tenemos que estar orgullosos”.

La dirigenta también sostuvo que la cita se construyó en un ambiente “muy constructivo”, donde se analizó “una visión de futuro” respecto al nuevo ciclo político que inicia con José Antonio Kast como mandatario.

Luego de los cuestionamientos a sus “advertencias” al futuro gobierno en torno a una oposición dura si se retira la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Vodanovic recalcó que “vamos a hacer la oposición que tengamos que ser : vamos a defender a la ciudadanía, vamos a exigir el cumplimiento de las promesas de campaña”.

“Vamos a ser observantes, vamos a ser exigentes con el futuro gobierno, pero también vamos a estar siempre preocupados de los derechos de las personas, de los derechos sociales y de todos aquellos derechos que por tantos años se ha trabajado por parte de la centro izquierda en poder afianzar en nuestro país”, añadió.

Desde del Frente Amplio (FA), colectividad donde milita Boric, la timonel Constanza Martínez, señaló que hicieron un balance y apostó a que “este fue el verdadero gobierno de emergencia”.

“Este gobierno logra entregar un país que está más sano, que tiene hoy una reforma de pensiones, que logra una estrategia nacional del litio. (Pero) también hubo evaluaciones y proyecciones respecto a los desafíos que vienen”, agregó la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana.

En esa línea, Martínez reforzó la idea de la “unidad” del progresismo y ejemplificó con la coincidencia de los partidos de izquierda en su rechazo a la aprobación del proyecto de conmutación de penas aprobado en el Senado. “Esta semana vimos a una ultraderecha que no tiene límites, que es capaz de indultar a asesinos y violadores de derechos humanos, porque son sus amigos, porque son sus cercanos, en el caso de los presos de Punta Peuco, por lo tanto, tenemos que estar unidos”, lanzó Martínez.

Respecto a la autocrítica realizada por Boric en la reunión, Martínez, sostuvo que “creo que fue un cónclave que permitía poder discutir con intensidad varios de estos puntos, eso es parte de un debate, que me gusta tenerlo en profundidad. Yo valoro el liderazgo de Boric porque fue capaz de siempre decir la verdad, dar la cara, hacer ajustes y avanzar en las convicciones que tenemos”.

A su vez, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), afirmó que “este fue un encuentro, una reunión de representación de partidos con delegaciones -así lo voy a llamar yo-, tanto de trabajo municipal o gobiernos locales, parlamentarios y las directivas de partidos”.

“Se empezaron a adelantar varios temas que son propios de una evaluación de lo que ha sido el trabajo intensísimo que ha hecho el gobierno. Hay una mirada transversalmente de altísima valoración al trabajo hecho, sin perjuicio de seguir manteniendo siempre una mirada con sentido crítico, de autoexigencia, de que algunas cosas pudieron ser mejor, pero lo que pesa más es un balance de los avances”, agregó.

En esa línea, Carmona sostuvo sentirse “conforme” con la reunión, la que calificó de “auténtica” y afirmó que “cada uno de nosotros expuso la mirada del desafío político de hoy”, destacando que los dirigentes coincidieron en mantener la unidad como una clave para el futuro.

Desde el Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, destacó que “fue una jornada necesaria, sin lugar a dudas. El gobierno igual lo pensó y todos nosotros, fue una jornada que finalmente salió y salió bien”.

En esa línea, Quintana sostuvo que “hay un legado mixto”, ya que algunas legislaciones se originaron del programa de gobierno original y “otras que son parte de una coyuntura o de esa necesidad que irrumpen con urgencia en el camino, por lo tanto, hubo una flexibilidad y una capacidad del Presidente Boric de abordar todo ello”.

Sobre el futuro del progresismo y su rol como oposición, Quintana valoró que haya “coordinación más allá de donde estemos. Idealmente como una oposición, pero si son dos, lo importante es la coordinación”, señaló en un posible atisbo de distanciamiento que pudiera existir entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, los bloques que apoyaron a Boric.