Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles una nueva ofensiva del gobierno, de cara al reinicio de las actividades del Congreso Nacional tras el receso de verano.

La arremetida de La Moneda se produce cuando sigue pendiente la aprobación de iniciativas emblemáticas de su administración que corren riesgo de quedar en carpeta, como ley de sala cuna universal y financiamiento para la educación superior (FES), que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE).

La primera señal de contraataque la dio el Mandatario temprano por la mañana, previo a su despliegue de este miércoles en la Región del Maule.

Mediante sus redes sociales, el Presidente compartió un video de una vecina de Punta de Parra, una localidad de Tomé, para dar cuenta de las gestiones del gobierno para el proceso de reconstrucción luego de los incendios forestales de enero que afectaron a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

“Les quiero compartir este video que me llegó de la señora Rosita de Punta de Parra. Su casa definitiva del Minvu ya está en construcción y su alegría es la nuestra también. La reconstrucción avanza pese a las mentiras", escribió Boric.

Horas más tarde, al encabezar la entrega de viviendas de Villa Portales de la comuna de Maule, el Jefe de Estado sumó otro emplazamiento, en el que apuntó directamente contra parlamentarios de la oposición.

“Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar hasta el último día. Y uno de los objetivos que nos hemos puesto antes de terminar nuestro mandato es dar cumplimiento justamente a la meta del Plan de Emergencia Habitacional, de entregar 260.000 soluciones habitacionales”, dijo.

Y luego lanzó: “Permítanme anticiparme a lo que van a decir, porque ya hemos visto cómo las críticas por cualquier cosa, incluso inventos, están en la orden del día. Van a haber algunos parlamentarios de la oposición que van a decir que estas cifras no son ciertas porque heredamos 100.000 viviendas del gobierno anterior que estaban en construcción. Yo no sé qué pretenden. ¿Les hubiese gustado que esas viviendas las dejáramos tiradas y las destruyéramos y empezáramos a construir de nuevo’“.

Seguidamente, destacó que en el país la política habitacional es una tarea de Estado: “El gobierno del presidente Sebastián Piñera nos dejó 118.000 viviendas en proceso de construcción. Nosotros vamos a haber entregado más de 260.000 viviendas y, además, le vamos a dejar al futuro gobierno más de 150.000 viviendas en construcción”.

“Porque así se hace Chile. No pensando en quién se saca la foto, no pensando en el político que gana un voto o un punto en las encuestas la próxima semana, sino pensando en cómo nuestro pueblo vive mejor. A eso nos dedicamos, para eso estamos, a ustedes nos debemos”, remarcó.

A las palabras del Mandatario se sumó la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que en una entrevista radial apuntó directamente a sectores de la derecha por su postura con el proyecto de sala cuna.

“No lo están haciendo nada fácil”, advirtió, y luego añadió que si bien han tenido “como una mayoría social, incluso más allá de nuestro sector, representantes de los gremios empresariales, del mundo de la derecha, académico, abogando porque esto se apruebe, en el parlamento, lamentablemente, todavía no tenemos a toda la derecha arriba de la idea de aprobarlo en la primera semana de marzo”.

“Todavía no existe la voluntad política de aprobarlo la primera semana (de marzo). Pero vamos a insistir hasta el final. Por eso digo que no nos la están haciendo muy fácil para poder aprobar el proyecto de sala cuna para Chile”, enfatizó la portavoz del Ejecutivo.

Dentro del oficialismo hay voces que ven poco probable que el Ejecutivo logre sacar adelante los proyectos pendientes en los días que le quedan para las tratativas en este ciclo parlamentario.

El senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, señaló en una entrevista radial este martes que “a esta altura es muy poco lo que se puede sacar desde el punto de vista legislativo. Creo que los temas que conversamos en diciembre siguen siendo temas que están hoy día en el tapete, como sala cuna o FES”.

Cable subacuático chino

La ofensiva encabezada por Boric este miércoles se produce además en medio del nuevo flanco del gobierno, tras el remezón por el proyecto del cable submarino chino que derivó en un golpe de la Casa Blanca a Chile.

Las gestiones a favor del proyecto derivó en el retiro de visas del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones,Claudio Araya; y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen.

Luego de la sanción de la administración de Trump, se conoció además que el ministro Muñoz firmó el 27 de enero pasado un decreto que daba visto bueno a la iniciativa para la concesión de “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón". Ese documento, eso sí, fue revocado solo dos días después, el 29 de enero.

Un hecho que no fue informado en las salidas comunicacionales de La Moneda para responder a las restricciones impuestas por Washington, lo que internamente activó los cuestionamientos de la oposición, que anunció una posible comisión especial investigadora, además de citar a Muñoz y al canciller Alberto van Klaveren a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

Boric, ante las críticas, este miércoles dio un espaldarazo al ministro de Transportes, que lo acompañó en su primera parada en Talca, para encabezar un recorrido inaugural hasta el sector de Colin en uno de los nuevos buscarriles del Tren Ramal Talca-Constitución de EFE.

“Acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha recomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colin, a lo largo de todo Chile”, dijo el Presidente.

El Jefe de Estado luego agregó que “el Ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él. Y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida y que nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, del pueblo de Chile”.