SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

    El Mandatario, en una actividad oficial en el Maule y también en sus redes sociales, apuntó en contra de parlamentarios de la oposición, acusó mentiras e inventos.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles una nueva ofensiva del gobierno, de cara al reinicio de las actividades del Congreso Nacional tras el receso de verano.

    La arremetida de La Moneda se produce cuando sigue pendiente la aprobación de iniciativas emblemáticas de su administración que corren riesgo de quedar en carpeta, como ley de sala cuna universal y financiamiento para la educación superior (FES), que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE).

    La primera señal de contraataque la dio el Mandatario temprano por la mañana, previo a su despliegue de este miércoles en la Región del Maule.

    Mediante sus redes sociales, el Presidente compartió un video de una vecina de Punta de Parra, una localidad de Tomé, para dar cuenta de las gestiones del gobierno para el proceso de reconstrucción luego de los incendios forestales de enero que afectaron a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

    “Les quiero compartir este video que me llegó de la señora Rosita de Punta de Parra. Su casa definitiva del Minvu ya está en construcción y su alegría es la nuestra también. La reconstrucción avanza pese a las mentiras", escribió Boric.

    Horas más tarde, al encabezar la entrega de viviendas de Villa Portales de la comuna de Maule, el Jefe de Estado sumó otro emplazamiento, en el que apuntó directamente contra parlamentarios de la oposición.

    “Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar hasta el último día. Y uno de los objetivos que nos hemos puesto antes de terminar nuestro mandato es dar cumplimiento justamente a la meta del Plan de Emergencia Habitacional, de entregar 260.000 soluciones habitacionales”, dijo.

    Y luego lanzó: “Permítanme anticiparme a lo que van a decir, porque ya hemos visto cómo las críticas por cualquier cosa, incluso inventos, están en la orden del día. Van a haber algunos parlamentarios de la oposición que van a decir que estas cifras no son ciertas porque heredamos 100.000 viviendas del gobierno anterior que estaban en construcción. Yo no sé qué pretenden. ¿Les hubiese gustado que esas viviendas las dejáramos tiradas y las destruyéramos y empezáramos a construir de nuevo’“.

    Seguidamente, destacó que en el país la política habitacional es una tarea de Estado: “El gobierno del presidente Sebastián Piñera nos dejó 118.000 viviendas en proceso de construcción. Nosotros vamos a haber entregado más de 260.000 viviendas y, además, le vamos a dejar al futuro gobierno más de 150.000 viviendas en construcción”.

    “Porque así se hace Chile. No pensando en quién se saca la foto, no pensando en el político que gana un voto o un punto en las encuestas la próxima semana, sino pensando en cómo nuestro pueblo vive mejor. A eso nos dedicamos, para eso estamos, a ustedes nos debemos”, remarcó.

    A las palabras del Mandatario se sumó la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que en una entrevista radial apuntó directamente a sectores de la derecha por su postura con el proyecto de sala cuna.

    “No lo están haciendo nada fácil”, advirtió, y luego añadió que si bien han tenido “como una mayoría social, incluso más allá de nuestro sector, representantes de los gremios empresariales, del mundo de la derecha, académico, abogando porque esto se apruebe, en el parlamento, lamentablemente, todavía no tenemos a toda la derecha arriba de la idea de aprobarlo en la primera semana de marzo”.

    “Todavía no existe la voluntad política de aprobarlo la primera semana (de marzo). Pero vamos a insistir hasta el final. Por eso digo que no nos la están haciendo muy fácil para poder aprobar el proyecto de sala cuna para Chile”, enfatizó la portavoz del Ejecutivo.

    Dentro del oficialismo hay voces que ven poco probable que el Ejecutivo logre sacar adelante los proyectos pendientes en los días que le quedan para las tratativas en este ciclo parlamentario.

    El senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, señaló en una entrevista radial este martes que “a esta altura es muy poco lo que se puede sacar desde el punto de vista legislativo. Creo que los temas que conversamos en diciembre siguen siendo temas que están hoy día en el tapete, como sala cuna o FES”.

    Cable subacuático chino

    La ofensiva encabezada por Boric este miércoles se produce además en medio del nuevo flanco del gobierno, tras el remezón por el proyecto del cable submarino chino que derivó en un golpe de la Casa Blanca a Chile.

    Las gestiones a favor del proyecto derivó en el retiro de visas del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones,Claudio Araya; y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen.

    Luego de la sanción de la administración de Trump, se conoció además que el ministro Muñoz firmó el 27 de enero pasado un decreto que daba visto bueno a la iniciativa para la concesión de “instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong y Concón". Ese documento, eso sí, fue revocado solo dos días después, el 29 de enero.

    Un hecho que no fue informado en las salidas comunicacionales de La Moneda para responder a las restricciones impuestas por Washington, lo que internamente activó los cuestionamientos de la oposición, que anunció una posible comisión especial investigadora, además de citar a Muñoz y al canciller Alberto van Klaveren a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

    Boric, ante las críticas, este miércoles dio un espaldarazo al ministro de Transportes, que lo acompañó en su primera parada en Talca, para encabezar un recorrido inaugural hasta el sector de Colin en uno de los nuevos buscarriles del Tren Ramal Talca-Constitución de EFE.

    “Acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha recomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colin, a lo largo de todo Chile”, dijo el Presidente.

    El Jefe de Estado luego agregó que “el Ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él. Y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida y que nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, del pueblo de Chile”.

    Más sobre:Gabriel BoricParlamentoPrograma de Emergencia HabitacionalRegión del Maule

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Dos salas de cine, laboratorios de restauración y talleres: presentan concesión para la construcción de nueva Cineteca Nacional

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Nueva instalación de detector de metales en liceo de Temuco: ¿En qué está el proyecto de ley que autoriza dicha medida?

    La cita más esperada del traspaso: Sedini y Vallejo se sientan a ordenar la vocería

    Efecto del exministro Poblete: el desconocido cambio en el sistema de inteligencia para que supremos autoricen pinchazos

    Lo más leído

    1.
    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    2.
    Debut en Washington: Kast opta por Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    Debut en Washington: Kast opta por Andrés Ergas como embajador ante EE.UU.

    3.
    La cita más esperada del traspaso: Sedini y Vallejo se sientan a ordenar la vocería

    La cita más esperada del traspaso: Sedini y Vallejo se sientan a ordenar la vocería

    4.
    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    Muñoz informó a Boric que aprobó concesión de cable submarino chino

    5.
    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea
    Chile

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasi delito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dos salas de cine, laboratorios de restauración y talleres: presentan concesión para la construcción de nueva Cineteca Nacional

    Telefónica en Chile cierra 2025 con pérdidas que superan una vez más los US$ 400 millones
    Negocios

    Telefónica en Chile cierra 2025 con pérdidas que superan una vez más los US$ 400 millones

    CCU anota caída en sus ganancias ante débiles resultados en Argentina

    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe en el Bernabéu a Benfica por los playoffs de la Champions League

    Gianluca Prestianni reacciona en redes sociales al castigo de la UEFA por racismo con una publicación que luego tuvo que borrar

    Margarita Masías, la mejor sudamericana en Sevilla: “El maratón asusta, pero ahora sé que puedo correr mucho más rápido”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    A fondo con Emanuel Noir de Ke Personajes: “Le pongo el pecho al enemigo y le doy la espalda a los aplausos”

    Jefe de Unidad para A. Latina de EU partnerships sobre la relación entre la UE y Chile: “Ha evolucionado a una alianza estratégica de seguridad”
    Mundo

    Jefe de Unidad para A. Latina de EU partnerships sobre la relación entre la UE y Chile: “Ha evolucionado a una alianza estratégica de seguridad”

    Las claves para entender el proyecto de ley antipandillas aprobado por el Congreso brasileño

    Estados Unidos y Corea del Sur realizarán en marzo una serie de maniobras militares en medio de tensión con Corea del Norte

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva