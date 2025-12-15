Boric evita autocrítica ante los partidos frente a histórica derrota en la presidencial

Como cada lunes, los presidentes de partido del oficialismo llegaron a La Moneda para participar del habitual comité político. Esta vez, sin embargo, el encuentro tuvo un cariz especial: se dio a menos de 24 horas de la más dura derrota de la izquierda en una elección presidencial, a través del triunfo de José Antonio Kast. Él, de hecho, visitó Palacio horas antes y sostuvo una reunión protocolar con el Presidente Gabriel Boric.

Timoneles y ministros se congregaron para analizar los resultados de la elección del domingo, en que el candidato del Partido Republicano derrotó por un amplio margen a la carta del oficialismo, Jeannette Jara.

En la cita hubo un participante especial: Boric cruzó desde Presidencia al Salón Democracia de La Moneda para conversar con las colectividades que sostienen a su gobierno, en la que algunos han empujado la tesis de que Jara perdió por su culpa.

Según asistentes, el mandatario lucía molesto. Saludó de manera fría y se sentó. También declinó dar inicio a la reunión, luego de que el ministro del Interior le cediera la palabra. Optó por hablar al final de la cita.

Comité político ampliado con el Presidente Boric.

En representación de los partidos, participaron Constanza Martínez (FA), Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD), Lautaro Carmona (PC), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), Lorenna Saldías (Partido Radical), Jaime Mulet (FRVS) y Óscar Oyarzo (Acción Humanista). Por parte del Ejecutivo, en tanto, estuvieron los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Antonia Orellana (Mujer), Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia), Camila Vallejo (vocera) y Adriana Delpiano (Defensa).

Cuando todos estaban sentados, Elizalde tomó la palabra para introducir la reunión, en que también estuvo el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán. Luego habló Vallejo y el resto de los dirigentes de los partidos políticos.

Durante las alocuciones de los jefes de partido, surgieron críticas. Más allá de que todos coincidieron en que la derrota tiene muchas explicaciones, figuras como el senador Quintana llegaron a plantear que Jara tuvo mucho mayor convocatoria a las fuerzas políticas del sector que el mismo Boric.

En la misma línea, se planteó que el Ejecutivo tiene buenas cifras para mostrar en materias complejas como la seguridad, pero que no se han sabido comunicar. La misma idea fue replicada posteriormente por Quintana en su punto de prensa posterior a la reunión.

El timonel del PPD afirmó que “el gobierno tuvo alguna responsabilidad desde luego (en el resultado), porque no logramos comunicar bien lo que se hizo en materia de seguridad, que es mucho, 70 leyes (...). Tuvimos un problema de cómo se comunican cosas que se hicieron bien”.

En cuanto a esas responsabilidad, Quintana planteó que son “sectoriales” y enfatizó que son muchas. Junto con eso, reconoció que él identifica “problemas de experiencia” en el Ejecutivo, aunque dijo que aún es prematuro ser tajante en el diagnóstico.

14/10/2024 SENADOR JAIME QUINTANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Antes de entrar a la cita, Martínez, la timonel del FA, defendió la gestión de gobierno y dijo que esta no incidió en el resultado del domingo. “No hay solo una causal. Nosotros al menos, estamos conformes, contentos, con el trabajo que se ha desarrollado (por el gobierno). Nosotros entregamos un país mejor que el que encontramos (...)”, dijo.

21/10/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El turno del jefe de Estado

Cuando le tocó la hora de responder, el Presidente fue enfático en plantear que los factores que llevaron al sector al fracaso son múltiples, aunque admitió que la estrategia de la derecha fue efectiva en transmitir que el Ejecutivo ha tenido una deficiente gestión en seguridad y migración, un hecho que el mandatario desmiente tajantemente.

Un dardo que sí lanzó el Presidente fue, en todo caso, respecto a la elección parlamentaria, donde la FRVS y AH desoyeron su llamado de conformar una sola lista para las elecciones de noviembre.

Tras ese momento Boric castigó a la Federación y sacó al entonces titular de Agricultura, Esteban Valenzuela de su gabinete. Desde ese momento, Jaime Mulet, líder del partido, dejó de asistir a las reuniones en La Moneda.

Eso fue hasta hoy, pues el excandidato presidencial llegó a Palacio para integrar la reunión, ante la sorpresa de sus pares. Mulet debió oír cómo Boric, nuevamente, cuestionó que, en caso de haber acudido a las urnas en una sola lista, los resultados del sector habrían sido mejores.

El Mandatario, además, destacó que Jara no ha sido apuntada como la responsable de la debacle electoral del sector. Dijo que eso marca una diferencia con respecto a otras elecciones y que da cuenta de que era una buena candidata.

Junto con eso, Boric hizo un llamado a la unidad de su sector. Lo hizo mientras en las colectividades, de cara a ser oposición, se abre una discusión sobre si seguirán juntos como coalición o no.

El ánimo general de la alianza es mantener cierta articulación. Sin embargo, desde el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana (DC) ponen en duda la conveniencia de consolidar una coalición con el FA. El presidente de la Falange, el senador Francisco Huenchumilla, dijo el mismo domingo que en las próximas semanas su colectividad “tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”.

Previo al comité político, los jefes de partido ya habían tenido una instancia para examinar la derrota. A las 10.30 de la mañana del lunes, se conectaron a una reunión de Zoom con ese propósito. Ahí pusieron sobre la mesa la idea de realizar un cónclave de partidos y movimientos de izquierda -en consideración de que algunas colectividades perderán la legalidad- a comienzos de enero, para comenzar a delinear un camino conjunto como sector. Esta vez, como oposición al gobierno de Kast.