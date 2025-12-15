SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric evita autocrítica ante los partidos frente a histórica derrota en la presidencial

    El Mandatario se sumó al comité político de este lunes, un día después del triunfo de José Antonio Kast. Llamó a la unidad del sector y defendió su gestión en seguridad, pese a lo dardos de la derecha durante la campaña.

    Por 
    David Tralma
     
    Cristóbal Fuentes
    Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Como cada lunes, los presidentes de partido del oficialismo llegaron a La Moneda para participar del habitual comité político. Esta vez, sin embargo, el encuentro tuvo un cariz especial: se dio a menos de 24 horas de la más dura derrota de la izquierda en una elección presidencial, a través del triunfo de José Antonio Kast. Él, de hecho, visitó Palacio horas antes y sostuvo una reunión protocolar con el Presidente Gabriel Boric.

    Timoneles y ministros se congregaron para analizar los resultados de la elección del domingo, en que el candidato del Partido Republicano derrotó por un amplio margen a la carta del oficialismo, Jeannette Jara.

    En la cita hubo un participante especial: Boric cruzó desde Presidencia al Salón Democracia de La Moneda para conversar con las colectividades que sostienen a su gobierno, en la que algunos han empujado la tesis de que Jara perdió por su culpa.

    Según asistentes, el mandatario lucía molesto. Saludó de manera fría y se sentó. También declinó dar inicio a la reunión, luego de que el ministro del Interior le cediera la palabra. Optó por hablar al final de la cita.

    Comité político ampliado con el Presidente Boric.

    En representación de los partidos, participaron Constanza Martínez (FA), Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD), Lautaro Carmona (PC), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), Lorenna Saldías (Partido Radical), Jaime Mulet (FRVS) y Óscar Oyarzo (Acción Humanista). Por parte del Ejecutivo, en tanto, estuvieron los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Antonia Orellana (Mujer), Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia), Camila Vallejo (vocera) y Adriana Delpiano (Defensa).

    Cuando todos estaban sentados, Elizalde tomó la palabra para introducir la reunión, en que también estuvo el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán. Luego habló Vallejo y el resto de los dirigentes de los partidos políticos.

    Durante las alocuciones de los jefes de partido, surgieron críticas. Más allá de que todos coincidieron en que la derrota tiene muchas explicaciones, figuras como el senador Quintana llegaron a plantear que Jara tuvo mucho mayor convocatoria a las fuerzas políticas del sector que el mismo Boric.

    En la misma línea, se planteó que el Ejecutivo tiene buenas cifras para mostrar en materias complejas como la seguridad, pero que no se han sabido comunicar. La misma idea fue replicada posteriormente por Quintana en su punto de prensa posterior a la reunión.

    El timonel del PPD afirmó que “el gobierno tuvo alguna responsabilidad desde luego (en el resultado), porque no logramos comunicar bien lo que se hizo en materia de seguridad, que es mucho, 70 leyes (...). Tuvimos un problema de cómo se comunican cosas que se hicieron bien”.

    En cuanto a esas responsabilidad, Quintana planteó que son “sectoriales” y enfatizó que son muchas. Junto con eso, reconoció que él identifica “problemas de experiencia” en el Ejecutivo, aunque dijo que aún es prematuro ser tajante en el diagnóstico.

    14/10/2024 SENADOR JAIME QUINTANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Antes de entrar a la cita, Martínez, la timonel del FA, defendió la gestión de gobierno y dijo que esta no incidió en el resultado del domingo. “No hay solo una causal. Nosotros al menos, estamos conformes, contentos, con el trabajo que se ha desarrollado (por el gobierno). Nosotros entregamos un país mejor que el que encontramos (...)”, dijo.

    21/10/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El turno del jefe de Estado

    Cuando le tocó la hora de responder, el Presidente fue enfático en plantear que los factores que llevaron al sector al fracaso son múltiples, aunque admitió que la estrategia de la derecha fue efectiva en transmitir que el Ejecutivo ha tenido una deficiente gestión en seguridad y migración, un hecho que el mandatario desmiente tajantemente.

    Un dardo que sí lanzó el Presidente fue, en todo caso, respecto a la elección parlamentaria, donde la FRVS y AH desoyeron su llamado de conformar una sola lista para las elecciones de noviembre.

    Tras ese momento Boric castigó a la Federación y sacó al entonces titular de Agricultura, Esteban Valenzuela de su gabinete. Desde ese momento, Jaime Mulet, líder del partido, dejó de asistir a las reuniones en La Moneda.

    Eso fue hasta hoy, pues el excandidato presidencial llegó a Palacio para integrar la reunión, ante la sorpresa de sus pares. Mulet debió oír cómo Boric, nuevamente, cuestionó que, en caso de haber acudido a las urnas en una sola lista, los resultados del sector habrían sido mejores.

    El Mandatario, además, destacó que Jara no ha sido apuntada como la responsable de la debacle electoral del sector. Dijo que eso marca una diferencia con respecto a otras elecciones y que da cuenta de que era una buena candidata.

    Junto con eso, Boric hizo un llamado a la unidad de su sector. Lo hizo mientras en las colectividades, de cara a ser oposición, se abre una discusión sobre si seguirán juntos como coalición o no.

    El ánimo general de la alianza es mantener cierta articulación. Sin embargo, desde el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana (DC) ponen en duda la conveniencia de consolidar una coalición con el FA. El presidente de la Falange, el senador Francisco Huenchumilla, dijo el mismo domingo que en las próximas semanas su colectividad “tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”.

    Previo al comité político, los jefes de partido ya habían tenido una instancia para examinar la derrota. A las 10.30 de la mañana del lunes, se conectaron a una reunión de Zoom con ese propósito. Ahí pusieron sobre la mesa la idea de realizar un cónclave de partidos y movimientos de izquierda -en consideración de que algunas colectividades perderán la legalidad- a comienzos de enero, para comenzar a delinear un camino conjunto como sector. Esta vez, como oposición al gobierno de Kast.

    Más sobre:Elecciones 2025La MonedaPresidente Gabriel BoricPresidente electoJosé Antonio KastPartido RepublicanoJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Reforma de pensiones ha permitido acceder a 438 mil personas a la extensión del seguro de lagunas

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Libertarios y Evópoli: los partidos que tienen dudas si entrar o no a gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    2.
    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    Diputados de oposición piden a Boric emitir una nota de protesta contra Colombia por dichos de Petro sobre elecciones

    3.
    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    4.
    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    5.
    Darío Quiroga tras derrota de Jeannette Jara: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar”

    Darío Quiroga tras derrota de Jeannette Jara: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país
    Chile

    Diciembre consolida un verano anticipado con calor persistente de hasta 33 °C en gran parte del país

    Libertarios y Evópoli: los partidos que tienen dudas si entrar o no a gobierno de Kast

    Suprema envía mensaje de unidad y elige a Chevesich como la primera presidenta en 200 años tras rudo pleno con fuertes recriminaciones

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco
    Negocios

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Mujeres registran un monto promedio de pensión 37% menor que el de los hombres

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”
    El Deportivo

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    Se aleja de la zona de Champions: Betis rescata un opaco empate en su visita al Rayo Vallecano y se rezaga en la tabla

    Repasa el empate sin goles del Betis de Manuel Pellegrini en su visita a Rayo Vallecano

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
    Cultura y entretención

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?
    Mundo

    Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?

    Canciller de Israel llama a Kast y lamenta “deterioro” de relaciones durante gobierno de Boric

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro