    Boric hace mea culpa por caso Monsalve: “No hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo”

    En conversación con Don Francisco en el programa "Las caras de La Moneda", el mandatario reconoció que debió haber actuado con más celeridad tras enterarse de lo sucedido con el exsubsecretario del Interior.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    DRAGOMIR YANKOVIC

    A menos de dos días de entregar la banda presidencial, el Presidente Gabriel Boric hizo la noche del lunes un mea culpa respecto de su actuación en el caso Monsalve, y afirmó que debió haber actuado con más celeridad tras enterarse de lo sucedido.

    Cabe recordar que en octubre de 2024 se destapó uno de los casos más polémicos que afectaron al gobierno del frenteamplista: la denuncia de una funcionaria de la Subsecretaría del Interior por delitos sexuales y violación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

    En la ocasión, desde la oposición arremetieron con fuerza contra el jefe de Estado y sus ministros, acusándolos de haber actuado con lentitud e incluso tratando de encubrir a la denunciada autoridad.

    Y esta noche, en conversación con Don Francisco en el programa “Las caras de La Moneda”, de Canal 13, Boric reconoció que pudo haber actuado de manera distinta.

    Tras partir señalando que “el caso Monsalve fue una sorpresa para todo el mundo” y que, además de afectar a la denunciante de la agresión, tuvo “costos y consecuencias”, para el gobierno, el jefe de Estado relevó que “yo, como Presidente de la República en ese momento no hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo”.

    En este sentido, y respecto del tiempo que transcurrió entre que se conoció la noticia y la salida de Monsalve del gobierno, Boric indicó que “fueron 70 horas en donde se tomó una determinación de que el subsecretario tenía que salir. No debieron haber sido 70, debieron haber sido mucho menos, y eso es responsabilidad exclusiva mía”, destacó.

    “Son parte de los aprendizajes de manejo de crisis que se tienen que tener en momentos difíciles”, afirmó al respecto, tras lo cual indicó que el episodio “tuvo costos y consecuencias” para el gobierno, pero que, ante todo, “lo primero es la víctima”.

    Pese a esto, el mandatario fustigó que el caso Monsalve “se ha utilizado de mala fe para tratar de decir que este gobierno no se ha hecho cargo de la agenda de equidad de género, y yo insisto en que esto es absolutamente falso y la historia y el tiempo lo van a demostrar”.

    Más sobre:Gabriel BoricDon FranciscoManuel MonsalveLas caras de La Moneda

    Boric hace mea culpa por caso Monsalve: "No hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo"
    Boric hace mea culpa por caso Monsalve: “No hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos en que tenía que hacerlo”

