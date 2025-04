Boric insiste en crítica a política de aranceles de Trump y remarca postura de Chile: “Vamos a responder con más integración”

Como ha sido la tónica de todas sus últimas intervenciones al referirse al escenario económico mundial, este miércoles el Presidente Gabriel Boric insistió en sus críticas a la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos.

En esta ocasión lo hizo al encabezar la inauguración de la “Mesa Redonda: Oportunidades de Negocios e Inversión sobre Corredor Bioceánico”, en Brasilia, como parte de su visita de Estado al país liderado por su par Luiz Inácio Lula da Silva.

En su intervención, el Mandatario realzó el proyecto del Corredor Bioceánico Vial, al señalar que “todo esto bien trabajado puede transformar a Sudamérica en una plataforma de integración global con soberanía, sin tutelajes, impulsando en tiempos de incertidumbre la libertad de comercio en beneficio de nuestros pueblos”.

“Si acá estamos hablando también del fortalecimiento de muchas pymes, de muchas pequeñas y medianas empresas. Además de las grandes. Pero esto va a traer beneficios, una circulación y una dinámica que va a beneficiar a mucha gente si es que lo hacemos bien. Y hacerlo bien está en nuestra responsabilidad. Primero de los Estados. Pero por cierto en complementariedad con el sector privado”, recalcó.

En ese punto, el Jefe de Estado lanzó sus dardos contra el Presidente estadounidense: “En este momento se está poniendo en duda la integración en el mundo. Estados Unidos ha desatado una guerra comercial con vaivenes, con mucha incertidumbre. Y la mejor manera de responder a esa guerra comercial no es con declaraciones altisonantes”.

Y luego agregó: “Desde el punto de vista de Chile y de la posición que tenemos global en el mundo desde un país mediano como Chile, nosotros no vamos a responder con retaliaciones, vamos a responder con más integración”.

En esa misma línea, puso como ejemplo el acuerdo de integración económica con India y recalcó: “Con lo que estamos haciendo con Emiratos Árabes. Vamos a hacerlo empujando también y conversando, por ejemplo, con Francia para que se apruebe rápidamente el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y vamos a hacerlo integrándonos. Y vamos a hacer un acuerdo regionalmente, en nuestra América del Sur con nuestras regiones”.

“Por eso tenemos que seguir trabajando firme en facilitar los procesos aduaneros, en promover inversiones cruzadas, en mejorar la logística en toda la cadena”, dijo.

Para después hacer un llamado al sector privado: “Lo que les pido en particular al sector privado, es que intensifiquen estas alianzas empresariales. Acá les digo, pueden confiar en que el Estado chileno da garantías para invertir a largo plazo. Tenemos una vía del desarrollo que tiene conciencia ambiental y que tiene conciencia también que para poder repartir mejor necesitamos crecer más. Hay una combinación de aquello. Generar más riqueza para repartirla mejor. No para acumularla en unas pocas manos. Pero eso es un círculo. Para eso hay que crear riqueza. No podemos contentarnos solamente con lo que ya tenemos. Y el comercio, es una de las fuentes de esto”.