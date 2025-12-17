Boric insta a elaborar políticas públicas en base a evidencia científica y apunta: “No todos los presidentes hacen eso”

El Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este miércoles la ceremonia de lanzamiento de las Estrategias Nacionales de Biotecnología y de Tecnologías Cuánticas 2025–2035.

El Mandatario estuvo acompañado en el Centro Cultural Gabriela Mistral de los ministros de Ciencia, Aldo Valle; de Agricultura, Ignacia Fernández; y el subsecretario de Ciencia, Cristián Cuevas.

En ese marco, el Jefe de Estado instó a elaborar políticas públicas en base a evidencia científica y lanzó un dardo, aunque indirecto, sin apuntar a una figura en particular.

“Hay una cuestión que es básica, que es respetar y confiar en la ciencia. No todos los presidentes hacen eso. Y creo que es muy relevante que las políticas públicas que desarrollemos se basen en evidencia científica", dijo.

Boric apuntó que su administración ha tenido esa postura. “Nuestra posición en esto es clara. Tenemos que la tecnología, ciencia, innovación, hacer las herramientas que faciliten la construcción de un futuro que sea más inclusivo, más empático, que esté al acceso de todas y todos”.

Las palabras de Boric recuerdan sus dichos en contra, por ejemplo, de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, por sus posturas sobre la crisis climática mundial.

En octubre pasado, en la ceremonia inaugural de la reunión de ministros y ministras de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), dijo: “Podemos ser vanguardia en cómo enfrentamos la crisis climática, de partida con algo tan básico como no negarla, como decir que respetamos el consenso científico que existe respecto a la crisis climática existente , y que nos preparamos y actuamos frente a ella".

Previamente, en su último paso por Naciones Unidas (ONU), también fue especialmente duro en contra de los negacionistas del cambio climático, a los que acusó de mentir deliberadamente. En su intervención, por ejemplo, Trump planteó que el cambio climático era “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo” .

Tras esto, y al ser requerido si esos dardos iban especialmente dirigidos al líder norteamericano, el Jefe de Estado dijo: “Yo reitero lo que dije. Acá se ha afirmado (en la ONU), y hay quienes han afirmado, no solamente en ese podio, sino en muchos lugares que el calentamiento global no existe, que es una mentira. Lo puede haber dicho el Presidente Trump, lo ha dicho también el Presidente de Argentina, lo han dicho diferentes liderazgos en diferentes partes del mundo”.

La declaración del Mandatario se da, además, justo luego que ayer martes el presidente electo, José Antonio Kast, tuvo un primer gesto en materia internacional, con su visita a Buenos Aires, donde se reunió con Milei.

El encuentro con el líder argentino se realizó en la Casa Rosada e incluyó una particular foto de ambos, sosteniendo una motosierra. Uno de los elementos más controvertidos de la campaña del trasandino, con el que ha ilustrado los recortes económicos de su gobierno.

El viaje, eso sí, tuvo también la finalidad de avanzar en las gestiones para fichar a José Luis Daza, economista chileno y actual viceministro de Economía del gobierno argentino. Se trata de una figura que asoma como una posible carta para sumarse al gabinete del próximo gobierno.