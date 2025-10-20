SUSCRÍBETE
Boric insta a “revisar bien” las propuestas de los candidatos y desliza nuevo dardo contra Kast por eventuales “recortes”

El Mandatario entregó estas declaraciones al encabezar la promulgación de la Ley que reconoce la función de los Recolectores de Residuos Domiciliarios, en La Moneda.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Presidente Gabriel Boric volvió a hablar en clave electoral este lunes, con un dardo indirecto -sin nombrarlo- al candidato republicano José Antonio Kast.

El Mandatario entregó estas nuevas declaraciones en el marco de la ceremonia de promulgación de la Ley que reconoce la función de los Recolectores de Residuos Domiciliarios, en La Moneda.

“Estos son los días y los momentos en que, para mí al menos, la política cobra profundo sentido. Porque muchas veces la política pareciera estar centrada en pelear entre el gobierno, oposición, entre el candidato que dice tal cosa, que dice tal mentira. Pero al final de lo que se trata la política, y por eso estamos acá, por eso somos servidores públicos, es mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”, partió diciendo.

Más adelante en su discurso, el Jefe de Estado apuntó que “acá no bastan los gobiernos o los liderazgos que creen que se la saben todas y les dicen a la gente cómo tienen que ser las cosas”.

Asimismo, planteó que “hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”.

“No es lo mismo. Y, por lo tanto, es importante que, justamente, en estos momentos, la gente estudie bien las propuestas. Todas las candidaturas, por supuesto, son legítimas. Y es importante diferenciar a cada una porque no da lo mismo. No da lo mismo y, hoy día, con los trabajadores recolectores de basura, creo que eso lo estamos expresando”, remarcó.

