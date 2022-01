Boric invita a Chile Vamos y al Partido Republicano a anuncio de gabinete, pero declinan asistir

Cerca de las 18.00, el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, se contactó con los timoneles de los cuatro partidos de Chile Vamos: la UDI, Evópoli, RN y el PRI. ¿La razón? Invitarlos al anuncio de su equipo ministerial que se realizará este viernes, en el Museo Nacional de Historia Natural.

Así, el entorno del futuro mandatario extendió la invitación a Javier Macaya, Andrés Molina, Francisco Chahuán y Rodrigo Caramori. Asimismo, el entorno de Boric no solo se quedó en convocar al oficialismo, sino que también hizo lo propio con el Partido Republicano convocando al futuro senador, José Manuel Edwards, quien asumió hace algunos días la presidencia de la colectividad.

En el caso de Chile Vamos la extensión de la invitación se produjo un día después de que se reunieron con el presidente electo en la denominada “Moneda Chica”, ubicada en calle Condell en Providencia, instancia en la que, si bien tuvieron episodios de tensión, se transmitió una intención mutua de tener un ánimo colaborativo.

Como sea, los partidos oficialistas analizaron la opción de ir y concluyeron que no era conveniente y la idea es que mañana, a la misma hora que Boric anuncie su equipo ministerial, se reúnan por Zoom para analizar el anuncio. De hecho, así se lo comunicaron al equipo del futuro mandatario.

En todo caso, en el caso de RN tampoco podían concurrir debido a que Chahuán y Schalper se encuentran en cuarentena, mientras que Macaya está en Codegua. Asimismo, en el sentir en el bloque es que no sería conveniente acudir debido a que no saben quiénes serán los nuevos ministros y podrían no ser de su gusto.

“Llegó invitación para la presentación del gabinete del presidente electo, agradecemos la invitación, pero consideramos que no es oportuno y conveniente ir a esa instancia. Sería contraproducente si es que el gabinete no es acorde del todo a lo que nosotros esperamos”, comenta el secretario general del PRI, Diego Berríos.

En el caso del Partido Republicano también decidieron desistir del encuentro. A través de un comunicado indicaron que “si bien agradecemos la invitación, no asistiremos a la instancia que se realizará en el Museo de Historia Natural porque se trata de un acto particular sobre las decisiones del presidente electo y no corresponde a un acto oficial de gobierno. Como Republicanos, siempre vamos a estar para honrar las tradiciones republicanas y los actos oficiales. Le deseamos a los ministros que serán designados el mayor de los éxitos en sus gestiones en la medida en que trabajen para proteger y mejorar el bienestar y el futuro de todos los chilenos”.