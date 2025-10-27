SUSCRÍBETE
Política

Boric no suelta a Kast y alude otra vez a la “campaña de bots” en la carrera presidencial

El Presidente hizo esta nueva mención en clave electoral mientras participaba de la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, en La Moneda.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda

El Presidente Gabriel Boric volvió a hablar en clave electoral este lunes, con una mención a la “campaña de bots” en las redes sociales durante la carrera a La Moneda. Así, sumó un nuevo episodio de su ofensiva contra el candidato republicano, José Antonio Kast.

El Mandatario entregó estas nuevas declaraciones mientras daba su discurso en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

En la actividad, desarrollada en Palacio, el Mandatario estuvo acompañado de los ministros de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; Interior, Álvaro Elizalde; Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos; Educación, Nicolás Cataldo; Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; Salud, Ximena Aguilera; y los subsecretarios y subsecretarias de la Niñez, Verónica Silva; Interior, Víctor Ramos; Evaluación Social, Paula Poblete; y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas.

En la parte final de su intervención, Boric dijo a los jóvenes presentes: “Que ustedes sean capaces de juntarse con personas que son distintas, que piensan distinto, que tienen experiencias distintas y que lleguen a acuerdo respecto a seis temas prioritarios es un gran síntoma, es un gran signo. Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Pero para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas tenemos que llegar a acuerdos entre quienes pensamos distintos".

En esa misma línea, apuntó que “el buen trato es fundamental para eso. Querernos un poquito más, mirarnos a los ojos, respetarnos. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante”.

Y luego lanzó: “Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte, de la violencia se puede conseguir algo".

El Presidente ya había hecho alusión a los bots en lo que ha sido su arremetida en contra de Kast. Como ha sido la tónica de sus intervenciones en clave electoral en contra del exdiputado, en esta jornada y también en la ocasión anterior lo hizo de manera indirecta, sin mencionar su nombre.

La semana pasada, mientras participaba de la inauguración del Centro de Salud Mental Comunitaria del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, dijo: “Hay mucha gente que lleva una procesión por dentro vinculada a salud mental porque no se atreve a decir lo que le pasa porque lo van a acusar de loco, de incapaz. Miren ustedes los bots de derecha como muchas veces cuando uno habla de esto te dicen, ‘ah, está loco, no tiene capacidades para el cargo, debiera renunciar’, cuestiones de esas características. Es muy, muy común”.

Y luego ironizó sobre la procedencia de los bots a los que hizo mención: “Seguramente de dónde provendrán”.

