Política

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

El mandatario fue parte de la primera jornada de trabajo junto a jefes de Estado y autoridades en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, donde además destacó que Chile tiene una economía estable.

Por 
David Tralma
 
Lya Rosen

En el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en la ciudad surcoreana de Gyeongju, el presidente Gabriel Boric fue parte del Diálogo de Líderes. Una cita de apertura que reunió a principales personeros de las diferentes economías de la región bajo el lema “Construyendo un mañana sostenible: conectar, innovar, prosperar”.

A su llegada al Hwabaek International Convention Center (HICO), el mandatario chileno fue recibido por el Presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung.

Posteriormente, fue parte de la primera sesión de diálogo entre los líderes asistentes al foro, donde abordó diversas temáticas, entre ellas el rol de la APEC en la promoción del comercio y la inversión, la relevancia de detener los enfrentamientos bélicos a nivel mundial y el fortalecimiento del multilateralismo.

En la reunión realizada en la mañana del viernes, hora local, Boric señaló: “¿Cómo puede la APEC y sus socios trabajar para promover el comercio y la inversión, y asegurarnos de mantenernos juntos y conectados en medio de las incertidumbres globales?”.

El mandatario también destacó que Chile, aún siendo un país mediano, tiene una economía estable, con instituciones sólidas y Tratados de Libre Comercio con parte importante de las economías del mundo.

marcelo segura

Además, el Jefe de Estado hizo un llamado a los líderes a que “en esta APEC, las economías aquí presentes, nos manifestemos muy firmemente a favor del multilateralismo, no en contra de un país, no en contra de una medida específica sino a favor del multilateralismo”.

La agenda del mandatario continuará este viernes con un almuerzo de trabajo con el Consejo Consultivo Empresarial (ABAC) de la entidad internacional. La jornada la cerrará participando del CEO Summit organizado por el foro.

El sábado, en tanto, Boric cerrará sus actividades en Corea del Sur yendo a la sesión de clausura de la APEC y con su presencia en la foto oficial del evento. Su retorno a Chile está contemplado para el domingo.

