Boric reafirma su apoyo “de manera clara y decidida” a reivindicación de Argentina sobre las islas Malvinas en antesala de viaje a ese país

Este domingo, Gabriel Boric realiza su primer viaje presidencial, y su destino es Argentina, país donde arribará con una diversa comitiva. En la previa al vuelo, el Presidente conversó con medios trasandinos sobre su visita, ahondando en su vínculo con el país y rectificando su apoyo a la reivindicación argentina por las islas Malvinas.

En conversación con el diario trasandino Clarín, Boric aseguró tener un “vínculo muy profundo con Argentina y con la historia del pueblo argentino”, argumentando que “me crié más cerca de Argentina que del centro de Chile (en Punta Arenas), con viajes permanentes a Río Gallegos, a Río Turbio, a Río Grande, a Tolhuin, Puerto Almanza, Ushuaia. Y por lo tanto siento una profunda hermandad con el pueblo argentino desde muy chico”.

En el mismo medio, el Presidente fue consultado sobre su respaldado al reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas, considerando que este mes se cumplen cuarenta años del conflicto que se desarrolló bajo la dictadura argentina comandada por Leopoldo Galtieri, quien se empeñó en recuperar el control del archipiélago, en manos del Reino Unido desde 1833.

Bajo ese escenario, Boric aseguró ser “profundamente latinoamericanista”, sosteniendo su “apoyo de manera clara y decidida la reivindicación que hace el gobierno y el pueblo y el Estado argentino sobre las Islas Malvinas”.

Más allá de los énfasis y el simbolismo del respaldo en plena conmemoración de las cuatro décadas del conflicto, dicha postura había sido expresada por Boric ya desde la época en que era dirigente estudiantil y diputado, y concuerda con la posición oficial que ha mantenido Chile en las últimas décadas en relación al tema.

Eso sí, Boric enfatizó en que la resolución de estos conflictos “tienen que ser por la vía de la paz. Es lo que nosotros siempre vamos a incentivar”. Asimismo, a través del medio Página/12, aseguró que “jamás voy a incentivar una resolución armada del conflicto y mi posición es de solidaridad con el pueblo argentino”.

En este último medio, el Presidente aprovechó de enviar un saludo y “mi profundo respeto al pueblo argentino, a toda la generación que fue a pelear a una guerra que no eligieron, por un gobierno que no eligieron y que causó tanta tragedia”, agregando que “como presidente de Chile no tengo dudas de qué lado estar y nosotros apoyamos la reclamación internacional que hace la República Argentina respecto a las Malvinas y las Islas Sandwich del Sur”, sostuvo.