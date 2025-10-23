Boric responde crítica de Kast por flanco del Simce y suma nuevo round con el republicano en cierre de gira por Valparaíso

El Presidente Gabriel Boric sumó un nuevo round con el candidato republicano José Antonio Kast la tarde de este jueves, en el cierre de su gira por comunas del interior de la Región de Valparaíso.

El Mandatario volvió a la carga en contra del aspirante a La Moneda mientras encabezaba la inauguración de las obras de conservación de la Escuela Ema Lobos Reyes, en Panquehue.

“Esto no son solo campanazos, no son solo cortes de cinta. No es solamente parte de una gira más para mí. Nos quedan cinco meses de presidencia, cinco meses de ejercicio, pero que quiero que sepan que para mí este recorrido por el valle del Aconcagua, por las diferentes comunas, por Petorca, por Cabildo, por Limache, por Quillota, ha sido realmente emocionante, porque hemos visto un pueblo que lucha por ser mejor”, dijo.

Y luego lanzó: “Y mientras hay algunos que se atreven con desparpajo desde los barrios altos de Santiago a decir que Chile se cae a pedazos, no conocen lo que está pasando en Panquehue. No conocen la ampliación de esta escuela, no conocen a los agricultores de Petorca, que hoy día tenían agua que antes no tenían”.

“Al final del día, esas peleas, esa palabrería es irrelevante. Lo que importa es que trabajemos por nuestro pueblo, que trabajemos por nuestra gente, que trabajemos por esos niños de kinder y de primero que están pintando, que están jugando, que tienen ganas de volar. Independiente de las peleas que tengamos los adultos, que la educación dé alas, no las corte”, remarcó.

Las declaraciones del Jefe de Estado se dan justo después que en la jornada de ayer Kast arremetió en su contra por el flanco que se abrió para el gobierno por la ausencia de examinadores para la aplicación del Simce.

“Un gobierno absolutamente incompetente que está fallando en todas las áreas posibles. Salud, educación, seguridad, vivienda, economía. El país se está cayendo literalmente a pedazos y el Presidente es el único que no se ha dado cuenta de eso”, condenó el republicano.

La frase ha sido utilizada en más de una ocasión por Kast y la plana mayor de republicanos, como su presidente Arturo Squella, para criticar las gestiones de la actual administración.

A la vez, esta no es la primera vez que Boric responde dichos cuestionamientos. En su interrumpida intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), de hecho, planteó en referencia a las oportunidades del país: “Lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo. Que Chile no se cae a pedazos”.

El Presidente ya había sumado otro episodio ayer en medio de la gira regional, al insistir con sus dardos a las campañas de la oposición, sin mencionar al republicano, al referirse a “bots de derecha” y al retrucar los emplazamientos a funcionarios públicos. Todo esto, pese a los llamados del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara, para que cese en dicha cruzada.