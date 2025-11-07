Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

A las 17.30 de este viernes, el Presidente Gabriel Boric aterrizó en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique, luego de haber participado en la Cumbre de Líderes de la COP30 en Brasil.

Ahora el Mandatario se encuentra en la espera para abordar un nuevo avión que lo llevará hasta la ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial de Bolivia, que tendrá lugar en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En este paso por Bolivia, el Presidente no tiene reuniones bilaterales pactadas.

Bachelet y su candidatura a la ONU

Durante el vuelo de regreso a Santiago de Chile, la expresidenta Michelle Bachelet, quien también fue parte de la visita a Brasil, se acercó a la prensa para conversar sobre su estancia en el país vecino, donde pudo compartir con varios líderes mundiales.

Incluso confesó que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la saludó informalmente y bromeó con ella señalándole que “andaba de candidata”.

Consultada sobre cómo iba a ser su candidatura, la exmandataria afirmó no saber porque hay un proceso de cambio de estatutos de la ONU que todavía impide que se oficialicen las candidaturas.

Con todo, Bachelet vuelve el próximo martes a la COP30, en calidad de vicepresidenta del Club de Madrid.