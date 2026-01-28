Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”

Desde Biobío, donde se encuentra monitoreando la emergencia de los incendios forestales, el Presidente Gabriel Boric se unió a la ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal.

Esto, luego del duro revés que sufrió el Ejecutivo en el Parlamento, debido a que la emblemática iniciativa de la administración actual no logró avanzar para lograr ser aprobada previo al receso legislativo veraniego.

El gobierno puso el peso de la responsabilidad justamente en el gremialismo, al acusar a la colectividad de oposición de dificultar el paso del proyecto a la Comisión de Educación del Senado, y cuya tramitación legislativa ahora solo podrá ser retomada en marzo.

En diálogo con radio Sabes, Boric dijo: “Yo quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”.

Y luego agregó: “Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera” .

Tras esto, el Mandatario refutó las acusaciones desde sectores de la oposición que apuntan a la tardanza con que el Ejecutivo presentó las indicaciones a la iniciativa.

“Alegan que se presentaron indicaciones a última hora, esto se viene discutiendo hace cerca de diez años. Ellos saben perfectamente que acá ha habido un trabajo intenso para poder tener un consenso técnico. Siempre pueden faltar detalles en uno u otro aspecto, pero eso se había ido mejorando”, señaló.

El Jefe de Estado, eso sí, destacó la disposición de otros senadores de Chile Vamos, como los RN Rodrigo Galilea y Paulina Núñez, para que el proyecto viera la luz.

“Si hoy día el proyecto de sala cuna no sale adelante es porque hay un sector minoritario de la política chilena, porque no pongo en esto a toda la derecha, por ejemplo, el senador Galilea, la senadora Paulina Núñez han hecho esfuerzos importantes porque esto salga adelante, pero un sector minoritario de la derecha chilena, ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde. Si tienen diferencias voten en contra, pero no impidan la discusión”, cerró.

De esta manera, el Presidente se sumó a los duros emplazamientos que hizo el gobierno la tarde de este martes y que amplificó la jornada de este miércoles.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ayer calificó la decisión de la UDI de "irresponsable de cara al país”.

La titular de la Mujer, Antonia Orellana, en tanto, lamentó que “que con argucias burocráticas se trabe un debate tan importante para el país”.

A esos cuestionamientos adhirió esta mañana la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que apuntó que el gremialismo tuvo una “actitud irresponsable” al frenar el diálogo para proyecto, además de apuntar contra Kast por entregar una “señal confusa” en esta materia.