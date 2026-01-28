SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”

    El Mandatario, al igual que varios de sus ministros, acusó a la tienda gremialista de evitar que el proyecto avanzara a la Comisión de Educación del Senado para continuar su tramitación.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    Desde Biobío, donde se encuentra monitoreando la emergencia de los incendios forestales, el Presidente Gabriel Boric se unió a la ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal.

    Esto, luego del duro revés que sufrió el Ejecutivo en el Parlamento, debido a que la emblemática iniciativa de la administración actual no logró avanzar para lograr ser aprobada previo al receso legislativo veraniego.

    El gobierno puso el peso de la responsabilidad justamente en el gremialismo, al acusar a la colectividad de oposición de dificultar el paso del proyecto a la Comisión de Educación del Senado, y cuya tramitación legislativa ahora solo podrá ser retomada en marzo.

    En diálogo con radio Sabes, Boric dijo: “Yo quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”.

    Y luego agregó: “Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”.

    Tras esto, el Mandatario refutó las acusaciones desde sectores de la oposición que apuntan a la tardanza con que el Ejecutivo presentó las indicaciones a la iniciativa.

    “Alegan que se presentaron indicaciones a última hora, esto se viene discutiendo hace cerca de diez años. Ellos saben perfectamente que acá ha habido un trabajo intenso para poder tener un consenso técnico. Siempre pueden faltar detalles en uno u otro aspecto, pero eso se había ido mejorando”, señaló.

    El Jefe de Estado, eso sí, destacó la disposición de otros senadores de Chile Vamos, como los RN Rodrigo Galilea y Paulina Núñez, para que el proyecto viera la luz.

    “Si hoy día el proyecto de sala cuna no sale adelante es porque hay un sector minoritario de la política chilena, porque no pongo en esto a toda la derecha, por ejemplo, el senador Galilea, la senadora Paulina Núñez han hecho esfuerzos importantes porque esto salga adelante, pero un sector minoritario de la derecha chilena, ha impedido que esto se discuta y se vote como corresponde. Si tienen diferencias voten en contra, pero no impidan la discusión”, cerró.

    De esta manera, el Presidente se sumó a los duros emplazamientos que hizo el gobierno la tarde de este martes y que amplificó la jornada de este miércoles.

    El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ayer calificó la decisión de la UDI de "irresponsable de cara al país”.

    La titular de la Mujer, Antonia Orellana, en tanto, lamentó que “que con argucias burocráticas se trabe un debate tan importante para el país”.

    A esos cuestionamientos adhirió esta mañana la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que apuntó que el gremialismo tuvo una “actitud irresponsable” al frenar el diálogo para proyecto, además de apuntar contra Kast por entregar una “señal confusa” en esta materia.

    Más sobre:Gabriel BoricBiobíoUDISala cunaLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM

    Astara concreta acuerdo para asumir representación de la japonesa Nissan en Chile y Perú

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    En su debut frente a presidentes de América Latina y el Caribe: Kast hace llamado a la unidad y coordinación en la región

    Engie concluye año con Ebitda histórico y devuelve más de US$20 millones por sobrecobro en cuentas de la luz

    Ganancias de Colbún se desploman 25% y alcanzan mínimo desde 2020

    Lo más leído

    1.
    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    2.
    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    3.
    Bachelet se despliega en España mientras La Moneda prepara su inscripción como candidata a la ONU en los próximos días

    Bachelet se despliega en España mientras La Moneda prepara su inscripción como candidata a la ONU en los próximos días

    4.
    El regreso del “coronel”: Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI

    El regreso del “coronel”: Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI

    5.
    Bachelet, economía y seguridad: la cita entre Kast y Lula que marcó un giro del republicano con el brasilero

    Bachelet, economía y seguridad: la cita entre Kast y Lula que marcó un giro del republicano con el brasilero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Newcastle United por la Champions League

    Boric se une a ofensiva de La Moneda en contra de la UDI por sala cuna: “Hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    CDE valora fallo de la Corte Suprema que respaldó acuerdo Codelco-SQM

    Astara concreta acuerdo para asumir representación de la japonesa Nissan en Chile y Perú

    Engie concluye año con Ebitda histórico y devuelve más de US$20 millones por sobrecobro en cuentas de la luz

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera

    ¿Cambia de esquema? Paqui Meneghini explica cuál será el rol de Lucas Assadi en la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur
    Cultura y entretención

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones
    Mundo

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses

    Irán advierte a EE.UU. de responderá a un ataque “como nunca antes”

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó