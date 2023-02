Boric y Ministerio de Defensa contestan a diputado Jouannet tras críticas por equipamiento de “Hércules” C-130 para combatir incendios

Luego de que esta jornada el diputado Andrés Jouannet, perteneciente al movimiento Amarillos por Chile, afitmara que el Ministerio de Defensa es responsable de que los aviones “Hércules” C-130 no cuenten con equipos para apagar incendios, enfatizando en se trata de “una decisión política”, tanto el Presidente Gabriel Boric como la cartera liderada por Maya Férnandez salieron a contestar los dichos del parlamentario por La Araucanía.

En medio de una entrevista con Meganoticias, Joaunnet afirmó que “esos aviones tienen la misma capacidad del Ten Tanker (...) Están guardados desde el 2019 porque, por decisión de Defensa, no se ha adquirido equipamiento”.

Además agregó que “los dos Hércules no estaban listos por una decisión política” y enfatizó en que “el Presidente es el primer responsable. Aquí no hubo prevención.

Fue primero el Mandatario quien salió a responder los dichos de Joaunnet, los que calificó como un “intento pequeño” de sacar “provecho político” de la situación que afecta al país.

“Es bien lamentable cuando yo creo que ha quedado en evidencia ante todos que el Gobierno ha estado desplegado desde el día uno y que haya intentos pequeños de personas para tratar de sacar provecho político de estas cosas”, sostuvo Boric.

“Que se investigue todo lo que haya que investigar, yo en eso no solamente no tengo ningún problema, sino que lo aliento. Pero que no traten de sacar ventaja de la tragedia del resto”, agregó.

En tanto, desde el ministerio de Defensa informaron, a través de un comunicado, que “en 2019, en el marco del proyecto de inversiones de las fuerzas, se aprobó la adquisición de dos aviones C-130, compra que incorporaba otros ítems, entre ellos, los kits para el combate de incendios”.

Asimismo, indicaron que en el 2020, vía Decreto Supremo, “el proyecto fue modificado y aprobado por un monto inferior al original con todos sus ítems, exceptuando los kits de sistema de combate contra incendios”.

La cartera liderada por la ministra Fernández también afirmó que el pasado 9 de enero, en el contexto de una sesión secreta de la Comisión de Defensa del Senado, el subsecretario de defensa, Gabriel Gaspar, informó el estado actual del proyecto.

“Las aeronaves C-130 han cumplido una función fundamental en el combate de los incendios que vive la zona centro sur del país, en el traslado de los brigadistas y otros apoyos aéreos esenciales durante la catástrofe”, menciona el comunicado.

En otro punto, señalaron que “desde que se tuvo conocimiento sobre esta materia el Ministerio de Defensa se encuentra analizando fórmulas que permitan adquirir este material”.