SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Calisto: el gran nudo de la negociación entre Chile Vamos y Demócratas

En la coalición hay fuertes aprensiones a ceder el cupo al Senado por Aysén al actual diputado por la zona, hoy investigado por fraude al Fisco.

Por 
Rocío Latorre
 
Pedro Rosas

Entre la Cámara y el Senado, Demócratas ha asegurado -hasta ahora- aproximadamente 36 cupos en la lista conjunta al Parlamento con Chile Vamos. Podrían ser 37, pero hay uno aún en disputa: el cupo para el independiente Miguel Ángel Calisto.

El diputado en ejercicio, quien es apoyado por la colectividad de Ximena Rincón al Senado por Aysén, está imputado por el delito de fraude al Fisco en una causa en la que la Fiscalía pidió su desafuero. Esa solicitud ya fue visada por la Corte de Coyhaique y se está a la espera de su apelación ante la Corte Suprema.

Quienes conocen las tratativas, aseguran que resueltos los cupos de Coquimbo y La Araucanía para la Cámara de Diputados, la situación de Calisto es el único nudo que resta para celebrar el acuerdo entre la coalición y el partido fundado por ex DC.

Ren� Lescornez A.

Por lo mismo, se ha retrasado el gesto que la colectividad tenía agendado para el sábado pasado en apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei. En todo caso, si bien tanto en la directiva como entre los consejeros de Demócratas hay convencimiento de apoyar a la exalcaldesa de Providencia, agregan que Rincón subió la apuesta en el marco de las tratativas y habría puesto a Calisto como condición para sellar el respaldo.

En Chile Vamos reconocen que el caso de Calisto es el que más ha complicado las conversaciones. Y es que en la coalición recalcan que su situación judicial podría generar un flanco innecesario en la campaña y de salir electo, más adelante, en el Congreso, si es que avanza la investigación en su contra.

Lo anterior, tras confirmarse el desafuero de Calisto, Chile Vamos lo planteó formalmente la semana pasada a la mesa de Demócratas, ocasión donde aseguraron que lo mejor para el pacto era que el diputado quedara fuera de la nómina, lo que no habría caído bien en la tienda liderada por Rincón.

En Demócratas, de hecho, no dudan en apuntar sus dardos contra la UDI. Según acusan, el partido dirigido por Guillermo Ramírez ha sido el más severo en su postura por el caso de Calisto, lo que -afirman- se debe a la intención de la colectividad de mantener el cupo que actualmente ostenta el senador David Sandoval, quien, en todo caso, no iría a buscar la reelección.

Y es que en la última elección de alcaldes y gobernadores, el gremialismo salió fortalecido en esa región: eligió al actual gobernador, Marcelo Santana, y cuenta con tres alcaldes (de la comuna de Aysén, Río Ibáñez y de Cochrane).

En Chile Vamos la definición es que este dilema sea resuelto entre presidentes de partido. De hecho, en horas de la mañana de este lunes, se conoció que existirían coordinaciones para concretar una reunión con Demócratas, la que, hasta el cierre de esta edición, no se ha materializado.

La abanderada Evelyn Matthei solo se limitó a señalar durante la jornada de este lunes que “tengo entendido que todavía están viendo algunos temas de las listas parlamentarias”.

Así, desde el Partido Republicano -quienes ya sellaron su lista con el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano- emplazaron a Chile Vamos a que concrete el pacto con Demócratas.

En conversación con Radio Duna, el timonel Arturo Squella apuntó a que “para lograr mayoría en la Cámara de Diputados es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas. Si no los suman, se nos aleja la posibilidad”.

En paralelo, republicanos avanza con Chile Vamos para lograr pactos por omisión en algunas circunscripciones.

Más sobre:Early AccessPolíticaChile VamosDemócratasNegociaciónMiguel Ángel Calisto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

Ingreso promedio laboral llegó a casi $900 mil, pero en los trabajadores con jornada completa supera por primera vez $1 millón

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

4.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

5.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.
Chile

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

LatamGPT: la IA latinoamericana que se prepara desde Chile alimentada con más de mil millones de documentos

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación
Negocios

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción
El Deportivo

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”
Mundo

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista