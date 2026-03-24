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    Política

    Cámara aprueba proyecto de combustibles en tenso debut legislativo de Quiroz

    En una primera etapa, el plan de La Moneda -que pretende sacar la ley esta semana- dio resultado, ya que la Cámara despachó la iniciativa. Con ello, la discusión continuará en el Senado. Sin embargo, el ministro de Hacienda debió hacer varias concesiones. Un rol clave para evitar un revés legislativo jugó el titular del Interior, Claudio Alvarado.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    David Tralma
    Dedvi Missene

    Con carácter de discusión inmediata, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del gobierno que “adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional, y otras medidas que indica”.

    En una primera etapa, el plan de La Moneda -que pretende sacar la ley esta semana- dio resultado, ya que, en un solo día, la Cámara aprobó en general la iniciativa con 109 votos a favor, 37 abstenciones y 3 en contra. En la votación en particular, el articulado también fue visado por la sala. Con ello, la discusión continuará este miércoles en el Senado.

    Aquel resultado, sin embargo, no daba necesariamente cuenta del tenso ambiente en que se tramitó la propuesta gubernamental en esta rama del Congreso.

    De hecho, a pesar de que gran parte del proyecto fue despachado con amplia mayoría, el bloque opositor intentó sin éxito rechazar el artículo 4° del texto que establecía un ajuste al impuesto específico del petróleo a empresas y que, a juicio, del Ejecutivo permitía financiar el resto de las medidas como el paliativo en la parafina y los bonos para el transporte público.

    Dicha parte de la ley era cuestionada por la oposición (desde el PC al PDG) bajo el argumento de que sería perjudicial para las pymes.

    Despliegue

    Con el objetivo de evitar que la iniciativa sufriera algún retraso en su tramitación, varios ministros se desplegaron este martes en el Congreso, entre ellos el titular del Interior, Claudio Alvarado (UDI); el secretario general de la Presidencia, José García (RN), y la subsecretaria Constanza Castillo (RN).

    Sin embargo, la jornada tenía un estreno especial. Fue el debut legislativo del titular de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind.), cuyas declaraciones del lunes, en las que admitió que este jueves habrá un alza histórica en el precio de los combustibles, enardecieron el clima político, particularmente en la oposición.

    Durante toda la jornada, Quiroz fue constantemente interpelado por algunos legisladores. Incluso, en el debate en la sala, varios opositores pidieron su presencia.

    “¿Dónde está el ministro?”, dijo el diputado Héctor Barría (DC).

    “El ministro tiene que dar la cara por este bencinazo”, comentó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

    La razón de la ausencia de Quiroz y García, en los primeros minutos de la sesión, se debía a que a esa hora estaban reunidos para negociar con algunos legisladores de la DC y del PPD.

    Si bien las tratativas no fructificaron en un primer momento, en la sala Quiroz tuvo que hacer una concesión y comprometerse a eximir a las pymes de la mayor carga tributaria.

    Factor decisivo en la apertura repentina del titular de Hacienda, fue la irrupción de Alvarado, quien ingresó a la sala de la Cámara una hora más tarde, tras haber participado de la sesión del Senado donde se aprobó la renovación del estado de excepción en el sur.

    Incluso, el ministro del Interior pidió la palabra para aclarar que el ofrecimiento de Quiroz que pasaba por ingresar una indicación para excluir a las pymes.

    Sin embargo, la mayoría de la oposición no dio la unanimidad para incluir esa enmienda sobre la marcha. Ante esa negativa, Alvarado volvió a solicitar la palabra para asegurar que la indicación igualmente sería presentada en el siguiente trámite en el Senado.

    Al menos ese compromiso del Ejecutivo fue suficiente para que los diputados DC y PPD aprobaran el mencionado artículo 4° que se convirtió en el punto más delicado de la discusión.

    Plan legislativo

    La estrategia de La Moneda para darle una vía rápida a su propuesta, pasaba por lograr que el texto fuera revisado exclusivamente por la Comisión de Hacienda, donde los parlamentarios que apoyan al gobierno son mayoría.

    Sin embargo, apenas iniciada la sesión de este martes, Manouchehri (PS) -quien se ha transformado en el principal escollo opositor en la Cámara, a ojos del oficialismo- pidió que este proyecto fuera analizado también por las comisiones de Economía y Transportes.

    Al no haber acuerdo unánime, la solicitud fue votada, siendo rechazada por la amplia mayoría 71 votos en contra y 40 a favor.

    El resultado reveló que la derecha se había preparado ante una ofensiva legislativa de la oposición. Desde el lunes en la tarde los jefes y coordinadores de bancadas del oficialismo exigieron asistencia y estricta puntualidad a sus diputados en el inicio de la sesión, ya que una mayoría circunstancial por retrasos o ausencias pudo haberse transformado en el primer revés legislativo de la administración del Presidente José Antonio Kast.

    Tras la votación, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), convocó a una reunión de comités, donde la oposición resignada aceptó que la Comisión de Hacienda sesionara en paralelo para comenzar a ver la iniciativa.

    En esta instancia, donde el proyecto fue aprobado, Quiroz debió hacer otras concesiones, por ejemplo, extender el bono para taxicolectiveros al transporte escolar y orientar el beneficio a los operadores de los vehículos.

    Paso en el Senado

    A pesar de que lunes en la noche y el martes en la mañana legisladores opositores realizaron incendiarias declaraciones en contra de la decisión del Ejecutivo de no atenuar el impacto en el alza de las bencinas y solo tomar medidas paliativas en la parafina y el transporte público, en la izquierda y en la centroizquierda admitían que ya no había más margen para frenar, ni bloquear, ni menos rechazar el proyecto gubernamental.

    Ahora con el trámite completo en la Cámara, el gobierno pretende comenzar la discusión el miércoles en el Senado, donde sus jefes de comités ya resolvieron permitir la constitución de la Comisión de Hacienda, aun cuando no haya pleno acuerdo en la conformación de las otras instancias legislativas, con el fin de que la iniciativa del Ejecutivo pudiera debatirse.

    Recriminaciones en la Cámara

    Aunque la tramitación legislativa ya estaba encaminada, los diputados dieron una hostil bienvenida a Quiroz.

    En medio de su caminata hacia la Comisión de Hacienda, el ministro no solo fue asediado por la prensa, a la entrada lo esperó un pequeño grupo de parlamentarios opositores, conformado por Sebastián Videla (Ind. PL), Héctor Barría (DC) y Alejandro Bernales (PL).

    Los tres intentaron abordar a Quiroz, sin éxito. Al darse cuenta de que sus esfuerzos no fueron fructíferos, se resignaron a gritarle. “¿Qué pasa con Antofagasta, las regiones mineras?”, le preguntó Videla, representante de la Segunda Región.

    “Está arrancando. Caradura, ministro”, dijo, a su vez, Barría. “Está arrancando, converse con los diputados”, complementó en la misma línea Videla, quien luego posteó su puesta en escena en sus redes sociales.

    Más sobre:PolíticaCámaraSenadoCongresoProyecto de combustiblesCrisis energética

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