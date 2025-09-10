SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

Cámara de Diputados aprueba solicitar a Presidente Boric detalles sobre ejecución presupuestaria del gobierno

La solicitud de la bancada republicana tuvo 59 votos a favor, 33 en contra y tres abstenciones y apunta a conocer el gasto de determinados programas y partidas del presupuesto aprobado el año pasado.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Camara de Diputados. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La Cámara de Diputados aprobó solicitar al Presidente Gabriel Boric detalles sobre la ejecución presupuestaria del gobierno referente a la ejecución de determinados programas y partidas del presupuesto aprobado el año pasado.

La solicitud de la bancada republicana tuvo 59 votos a favor, 33 en contra y tres abstenciones, y apunta a conocer detalles respecto de la oferta programática vigente, “identificando el ministerio, servicio que los ejecuta e ID del programa”.

La petición realizada por el jefe de la bancada, Juan Irarrázabal, pide “la identificación presupuestaria de cada uno de los programas que se ejecutan, es decir, todas las partidas, capítulos, programas, ítems, subtítulos y asignación que financia a cada uno de los programas en la Ley de Presupuestos 2025, específicamente los subtítulos 23, 24, 32 y 33”.

Otro antecedente pedido al Presidente de la República es el “listado de programas condicionados según instrucciones para formulación de la ley de presupuesto 2026, indicando el detalle de las causas de dicho condicionamiento (ex ante, monitoreo, ex post)”.

“En la antesala a la entrega del proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Gobierno, que debe ser a fin de mes, nos parece de suma importancia conocer en qué y cómo se están gastando los recursos de cada uno de los chilenos”, sostuvo el jefe de Bancada Juan Irarrázaval.

En esa línea, el legislador añadió que espera que los antecedentes sean remitidos a la brevedad por el Ejecutivo.

Por su parte, el diputado integrante de la comisión de Hacienda, Agustín Romero, expresó que “es de suma importancia que el Ejecutivo dé a conocer todos los detalles sobre la ejecución presupuestaria, ante la serie de dudas que han surgido por los errores de proyección de la Dipres. En este sentido queremos saber toda la información relativa a los gastos en los que ha incurrido este Gobierno”.

En el documento aprobado por la Cámara Baja, los legisladores también solicitaron “información relativa a la confección del Presupuesto 2026, detallando para cada combinación de partida, capítulo, programa, subtítulo, ITEM y asignación de la Ley de Presupuestos.

Por último, se pidió un detalle del “gasto ejecutado en horas extraordinarias hasta junio de 2025 y para todo el año 2024, y 2023 por cada partida, capítulo y mes para el personal de planta y contrata”.

