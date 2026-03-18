Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Punta Arenas y releva el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, arribó la tarde del martes a Punta Arenas, en la región de Magallanes, en el marco de su primera gira de trabajo tras asumir el pasado 11 de marzo.

En la capital regional, recorrió las instalaciones del Instituto Antártico Chileno (Inach) y sostuvo una reunión de trabajo con sus directivos. Ahí, el secretario de Estado enfatizó el rol del Inach en la promoción de la investigación científica, la cooperación internacional y el medio ambiente.

Al respecto, relevó que la labor de la institución para “ayudarnos a construir conocimientos, a hacer ciencia, lo cual es fundamental en la proyección que tiene que hacer Chile para seguir desarrollándose y creciendo”.

El canciller también destacó la importancia de Punta Arenas y la región de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica y relevó el valor del territorio antártico chileno, donde Chile ha mantenido una presencia permanente desde 1947.