Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, rechazó este lunes las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien se refirió a la cancelación de visas para tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Durante la tarde, el diplomático estadounidense justificó la decisión del Departamento de Estado y afirmó que “quiero ser claro sobre las acciones que nuestro gobierno tomó al final de la semana pasada: es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie”.

Asimismo, sostuvo que se entregó información sobre posibles ataques informáticos a sistemas de telecomunicaciones, los que habrían estado dirigidos a empresas privadas del sector, “poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”.

Tras una reunión en La Moneda junto a autoridades de Interior, Transportes, Segegob y Defensa, el canciller respondió a los dichos del embajador.

“Como gobierno rechazamos absolutamente las imputaciones y declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Chile, señor Brandon Judd”, señaló.

En esa línea, enfatizó que “lamentamos profundamente que se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa. Ningún funcionario del Gobierno de Chile, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país o de la región o del hemisferio o de algún país del mundo. No está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile, mucho menos la de Estados Unidos desde alguna acción realizada por nuestro país”.

Además, calificó como “absolutamente inaceptables y reñidas con la práctica diplomática” las declaraciones del embajador.

El ministro agregó que, conforme al Derecho Internacional, cada país tiene la facultad de otorgar o restringir visas, pero advirtió que “lo que no es aceptable es que esto se use para amenazar, ni siquiera para plantear posibles riesgos que además no es real”.

“No es la forma en que dos países amigos, aliados estratégicos que comparten una historia de 200 años de cooperación y diálogo aborden una diferencia. Por eso reiteramos nuestro rechazo a la medida que adoptó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos sigue pareciendo arbitraria e inexplicable, porque se refiere además a una decisión, y lo recalco, que no ha sido adoptada”, concluyó.