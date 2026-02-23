SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que las declaraciones del representante de Washington están "reñidas con la práctica diplomática”.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Nicolás Quiñones
    Santiago, 20 de Febrero 2026. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, rechazó este lunes las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien se refirió a la cancelación de visas para tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Durante la tarde, el diplomático estadounidense justificó la decisión del Departamento de Estado y afirmó que “quiero ser claro sobre las acciones que nuestro gobierno tomó al final de la semana pasada: es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie”.

    Asimismo, sostuvo que se entregó información sobre posibles ataques informáticos a sistemas de telecomunicaciones, los que habrían estado dirigidos a empresas privadas del sector, “poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”.

    Tras una reunión en La Moneda junto a autoridades de Interior, Transportes, Segegob y Defensa, el canciller respondió a los dichos del embajador.

    “Como gobierno rechazamos absolutamente las imputaciones y declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Chile, señor Brandon Judd”, señaló.

    En esa línea, enfatizó que “lamentamos profundamente que se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa. Ningún funcionario del Gobierno de Chile, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país o de la región o del hemisferio o de algún país del mundo. No está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile, mucho menos la de Estados Unidos desde alguna acción realizada por nuestro país”.

    Además, calificó como “absolutamente inaceptables y reñidas con la práctica diplomática” las declaraciones del embajador.

    El ministro agregó que, conforme al Derecho Internacional, cada país tiene la facultad de otorgar o restringir visas, pero advirtió que “lo que no es aceptable es que esto se use para amenazar, ni siquiera para plantear posibles riesgos que además no es real”.

    “No es la forma en que dos países amigos, aliados estratégicos que comparten una historia de 200 años de cooperación y diálogo aborden una diferencia. Por eso reiteramos nuestro rechazo a la medida que adoptó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos sigue pareciendo arbitraria e inexplicable, porque se refiere además a una decisión, y lo recalco, que no ha sido adoptada”, concluyó.

    Más sobre:GobiernoEstados UnidosBrandon JuddAlberto Van Klaveren

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    Futuros ministros de Energía y Vivienda acuerdan mesas permanentes de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades

    Autoridades dan inicio al servicio de la lancha policial General Marchant II de Carabineros en Puerto Cisnes

    Lo más leído

    1.
    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Excanciller Walker lanza advertencia por viaje de Kast a cumbre en EE.UU.: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”
    Chile

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China
    Negocios

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Enel define plan de inversiones y destaca llegada de nuevo gobierno: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U
    El Deportivo

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

    Colo Colo: Aníbal Mosa no logra quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio