Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

A raíz de una iniciativa impulsada por la red Por un Chile que lee en alianza con UNESCO, los ocho candidatos a la Presidencia del país firmaron un compromiso para garantizar que niños aprendan a leer antes de finalizar su segundo año de educación básica.

En concreto, los aspirantes a La Moneda, Eduardo Artés, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, se adhirieron al compromiso.

De acuerdo a la organización, el acuerdo en cuestión busca generar el compromiso de líderes políticos y técnicos por una meta: “Que todos los niños y niñas del país lean comprensivamente antes de finalizar segundo básico al año 2030, estableciendo un objetivo común que trasciende gobiernos y partidos políticos”, indican.

La presidenta de Por un Chile que lee, Carolina Andueza, señaló que este hecho significa “un logro país. Desde hoy podemos decir que el futuro Presidente o Presidenta de Chile firmó un compromiso con el presente y futuro de nuestros estudiantes”.

“Para nosotros es muy importante que este Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector involucre a todos los actores de la sociedad, porque todos tenemos un rol clave en que los niños y niñas comprendan lo que lean”, indicó.

Por su parte, la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, Esther Kuisch Laroche, remarcó que “el aprendizaje lector es la puerta de entrada al conocimiento, la base sobre la cual se construyen todas las demás habilidades”.

“Este compromiso nacional refleja la voluntad de Chile de garantizar el derecho a una educación de calidad desde los primeros años, y reafirma que el aprendizaje lector es una tarea compartida entre el Estado, las escuelas, las familias y toda la sociedad”, sostuvo.