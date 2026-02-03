Carlos Montes e Iván Poduje sostienen reunión bilateral por traspaso de mando

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se reunió durante la mañana de este martes con su sucesor, Iván Poduje, de cara al traspaso de mando el próximo 11 de marzo del gobierno de Gabriel Boric al de José Antonio Kast.

La reunión estuvo enfocada en transparentar las políticas de reconstrucción ejecutadas por el gobierno en las zonas afectadas por los incendios forestales en el centro-sur y Viña del Mar, el plan de emergencia habitacional y la toma de San Antonio.

A la salida de la cita, Poduje sostuvo que van a “reconstruir todas las viviendas que se quemaron que son del orden de 4.600. Para nosotros no hay viviendas inhábiles. Ese es un compromiso que tomó el presidente Kast con las familias y tenemos que buscar una solución”.

“Tenemos que acelerar la regularización de esos campamentos con título dominio, porque esos ya tienen ese proceso en marcha y de esa manera las familias puedan postular al subsidio”, agregó.

El encuentro se enmarca en una serie de críticas del arquitecto al gobierno saliente por su gestión en la reconstrucción y ayudas a los damnificados en el mega incendio de Viña del Mar.

En el marco de la visita del presidente electo a la zona por el segundo aniversario de la emergencia en la región de Valparaíso, Poduje contradijo las cifras entregadas hace unos días por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) -que cifró un 46% de avance en el proceso de reconstrucción- y señaló que solo hay un 10% de avance según sus estimaciones.

Previamente, el próximo jefe de cartera ya había lanzado dardos a la conducción que tuvo el Ejecutivo en la emergencia de Valparaíso durante un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), donde apuntó que es un “contraejemplo de lo que no hay que hacer”.

En cuanto a la situación de las regiones de Ñuble y Biobío, Poduje sostuvo que su prioridad sería acelerar las soluciones habitacionales para los damnificados, incluso si implicaba enfrentar trabas ambientales, arqueológicas o judiciales, dichos que reprochó el Ejecutivo.

“Lo que coincidimos con el ministro es que un árbol no puede parar el desarrollo de viviendas y de hecho me dijo que había hecho una modificación legal para evitar que aquello ocurra", adelantó.

A diferencia del ministro Elizalde y Alvarado, el titular de Vivienda y Poduje no llevaron a cabo una declaración conjunta.

Se esperan nuevas reuniones bilaterales entre los ministros y sus sucesores. Este miércoles el titular de Hacienda, Nicolás Grau, se reunirá con Jorge Quiroz; y el viernes lo hará la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, con su sucesora Judith Marín.