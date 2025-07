Carmona evita hacer adelantos de campaña de Jara y defiende candidatura de Jadue al Congreso

A un mes de las primarias presidenciales del oficialismo, desde el sector ha comenzado a escalar la presión para que se conforme pronto el equipo de la candidata Jeannette Jara (PC).

Si bien ya hay dos nombres asegurados en ese espacio -el diputado Eric Aedo (DC) y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD)-, lo cierto es que aún queda una larga lista por dar a conocer.

Bajo ese marco, en conversación con radio Duna, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue consultado al respecto.

El líder oficialista entregó escuetos detalles de la campaña de Jara, puesto que, según señaló, no puede entregar mayor información.

"La verdad que ese tipo de información, de noticia y de anuncio está radicado estricta y restrictivamente en la propia candidata y nosotros en eso vamos a ser muy respetuosos, vamos a vivir día a día y vamos a conocer en conjunto con otros cuál es finalmente la opción y las propuestas que ella hace de su equipo de trabajo más directo", comenzó señalando.

De todas maneras, sostuvo: “Si bien es cierto que los nombres están convenidos en conocimiento y en propuesta de los partidos, quien define la conformación es Jara”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Además, aseguró que el proceso de conformación se está llevando con normalidad y “máxima eficacia”.

Dicho eso, reiteró: “Tengo la limitación o la autolimitación de no adelantar nada que luego aparezca que estamos pauteando, que estamos interviniendo en un espacio que tenemos que verlo en conjunto con los otros partidos. Yo tengo mucha confianza en el diálogo, en la relación con los otros partidos, y entonces prefiero que sea ese el espacio, y que cuando hagamos un anuncio, sea un anuncio común y colectivo, como es lo que no hemos propuesto a nivel de las presidencias”.

Cabe recordar que hace unos días, la misma candidata Jara manifestó incomodidad luego de que Carmona confirmara la participación de Bárbara Figueroa en el comando.

¿Jadue al Congreso?

En el mismo espacio radial, Carmona fue consultado por la posible candidatura del exalcalde de Recoleta, que se mantiene con arresto domiciliario, Daniel Jadue, a la Cámara de Diputados.

Frente a la interrogante, Carmona afirmó que Jadue es parte del acuerdo para una lista única parlamentaria.

“Él está en el acuerdo. Todos los candidatos deben estar habilitados para serlo. Él no tiene inhabilidades para postularse”, aseguró.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Obviamente, todos los candidatos tienen que estar habilitados para ser candidatos. No podría ser candidato alguien que no tenga esa habilitación, cualquiera sea la razón, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de otros conflictos de interés. Por ahora, la información que nosotros tenemos es que no tiene inhabilidades para postularse”, acotó sobre la situación judicial del exjefe comunal.