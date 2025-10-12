Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Este viernes 10, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, María Corina Machado, fue galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025.

Frente a ello, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, comentó que “hay una opción por una mirada política. (...) Es una persona que ha convocado a que intervengan militarmente dentro de Venezuela”.

En Estado Nacional de TVN, Carmona explicó que “creo que como otras veces, el Premio Nobel de la Paz se ha hecho una opción desde el punto de vista político".

“En un cuadro de mucha discusión, se pierde la posibilidad de usar un título como el Premio Nobel de la Paz para que haga una contribución como las que pudieron haber hecho Mandela, como las que hizo Martin Luther King, como grandes figuras que han contribuido desde el punto de vista de civilización".

Sumó que “el tema mío no es con Corina Machado, porque para eso tienen que discutir entre venezolanos, es el tema de por qué le asignan el premio, qué significa el Premio Nobel de la Paz para mucha gente en nuestro país y en este mundo".

Lautaro Carmona también habló sobre Greta Thunberg, activista medioambiental: “Pensaba yo en esta muchacha sueca que ha hecho tanto, que ha expuesto su vida tratando de tocar la campana de la humanidad respecto a lo que es el genocidio en Palestina”.