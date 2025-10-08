SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Carmona (PC) por reapertura de investigación a Jadue y posibilidad de que vuelva a la papeleta: “Espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas”

El timonel del PC, además, indicó con el nuevo plazo de investigación, se podrá acceder a las carpetas que mantienen los chats del abogado Luis Hermosilla por el caso Audios, cuyo contenido, a su juicio, podría favorecer a la defensa del exjefe comunal.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Daniel Jadue y Lautaro Carmona. Foto: Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió esta tarde a la reapertura de la investigación contra Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares, por la cual el exalcalde de Recoleta podría volver a la papeleta de las elecciones parlamentarias de noviembre.

Cabe recordar que, hasta hoy, Jadue mantiene sus derechos políticos suspendidos por decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de estar acusado por delito de pena aflictiva, lo que le impide ser candidato a diputado por el distrito 9. Sin embargo, esta jornada el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de su defensa y ordenó la reapertura de la investigación por 60 días más.

Así, la fiscal Giovanna Herrera aseguró que, con la reapertura del caso, la acusación contra Jadue “quedó sin efecto”. Así, el equipo de abogados del exjefe comunal está analizando el escenario y fuentes del caso comentan que podrían presentar un recurso de reposición ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para rehabilitar sus derechos políticos.

En este marco, en conversación con radio Santa María, de Coyhaique, el timonel del PC, Lautaro Carmona, valoró el escenario que se le abre a Daniel Jadue, aunque expresó su preocupación por eventuales “interpretaciones sofisticadas” de la decisión judicial, que logren mantener la sanción contra el exalcalde.

Respecto de los 60 días de ampliación de la investigación, Lautaro Carmona indicó que este tiempo permitirá a la defensa de Jadue tener acceso a las carpetas respecto de la investigación que se lleva adelante contra el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audios, lo que, a su juicio, podría favorecer a la otrora autoridad comunal.

“Hay un hecho muy importante, que creo que va entregar novedadees más adelante, que es permitir acceso a las carpetas que tiene que ver con la investigación sobre Luis Hermosilla y sus chats y sus comunicaciones (...) Porque ahí lo que va a quedar demostrado no solo la vinculación que Hermosilla tiene con varios de los que están participando desde el aparato judicial en este procedimiento, de buscar procesar a Daniel, si no derechamente hay un más de un diálogo que conviene cómo concertarse en función de lograr afectar la exposición que tiene Daniel Jadue en calidad de alcalde”, afirmó el presidente comunista.

Al respecto, relevó que “creo que eso va a ser muy importante para el rigor jurídico y de justicia, propiamente tal, pero también para la historia de cuál es la solidez que, a veces, más un funcionario del aparato judicial, de la Fiscalía en particular, sin mayor rigor resuelven (...) y las resoluciones tienen fuertes contradicciones”.

Reapertura del caso

Asimismo, Lautaro Carmona indicó que, con la reapertura del caso, “tendría que, implícitamente, volver a plenitud los derechos civiles y cívicos de Daniel”, quien, aseguró, se encuentra “de muy buen ánimo” tras esta decisión.

Sin embargo, sostuvo que “espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas (...), porque al final, parece, de lo que se trata es más que investigar si al final las farmacias populares son malas, y afectan al mercado mundial, si las librerías populares hacen daño..., lo que se busca es ver cómo sancionar a a Daniel Jadue en su condición de ciudadano pleno y, por tanto, de poder elegir y ser elegido”.

Respecto a voces que podrían argumentar que existe un juicio pendiente contra Jadue, para no regresarle sus derechos políticos, indicó: “Marco Enríquez-Ominami tiene la misma situación y, sin embargo, no tiene prohibición de movilidad y tampoco de ser candidato”.

“Mientras no haya conclusión, no haya un fallo, una síntesis del proceso judicial, no pueden tener limitados sus derechos”, concluyó el timonel del PC.

Más sobre:PolíticaPCDaniel JadueLautaro CarmonareaperturacasoFarmacias Populares

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

Científicos creadores de molécula que recolecta agua del desierto ganaron el Premio Nobel de Química

Javiera Rodríguez (republicanos): “Tengo muy buena relación con Chile Vamos, pero las convicciones no se transan”

Tras reapertura de investigación contra Jadue: Jara insiste en que se focalice en su defensa y derecha refuerza críticas

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

3.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”
Chile

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

Científicos creadores de molécula que recolecta agua del desierto ganaron el Premio Nobel de Química

Javiera Rodríguez (republicanos): “Tengo muy buena relación con Chile Vamos, pero las convicciones no se transan”

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior
Negocios

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

Jara propone cambios a la libre competencia para acelerar acción penal y que la CMF regule a los conglomerados financieros

IPC de septiembre se alinea con las expectativas y se afianza a la opción de que próxima baja de TPM sea en diciembre

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Las emotivas palabras de la U para despedir a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Las emotivas palabras de la U para despedir a Miguel Ángel Russo

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

Municipalidad de Las Condes solicita la suspensión del duelo entre la UC y Ñublense en el Claro Arena

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.
Mundo

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Sondeo global revela que 2 de cada 3 personas en Chile dicen que la salud mental es su mayor problema sanitario y lidera en el mundo

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?