Carmona (PC) por reapertura de investigación a Jadue y posibilidad de que vuelva a la papeleta: “Espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió esta tarde a la reapertura de la investigación contra Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares, por la cual el exalcalde de Recoleta podría volver a la papeleta de las elecciones parlamentarias de noviembre.

Cabe recordar que, hasta hoy, Jadue mantiene sus derechos políticos suspendidos por decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de estar acusado por delito de pena aflictiva, lo que le impide ser candidato a diputado por el distrito 9. Sin embargo, esta jornada el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de su defensa y ordenó la reapertura de la investigación por 60 días más.

Así, la fiscal Giovanna Herrera aseguró que, con la reapertura del caso, la acusación contra Jadue “quedó sin efecto”. Así, el equipo de abogados del exjefe comunal está analizando el escenario y fuentes del caso comentan que podrían presentar un recurso de reposición ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para rehabilitar sus derechos políticos.

En este marco, en conversación con radio Santa María, de Coyhaique, el timonel del PC, Lautaro Carmona, valoró el escenario que se le abre a Daniel Jadue, aunque expresó su preocupación por eventuales “interpretaciones sofisticadas” de la decisión judicial, que logren mantener la sanción contra el exalcalde.

Respecto de los 60 días de ampliación de la investigación, Lautaro Carmona indicó que este tiempo permitirá a la defensa de Jadue tener acceso a las carpetas respecto de la investigación que se lleva adelante contra el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audios, lo que, a su juicio, podría favorecer a la otrora autoridad comunal.

“Hay un hecho muy importante, que creo que va entregar novedadees más adelante, que es permitir acceso a las carpetas que tiene que ver con la investigación sobre Luis Hermosilla y sus chats y sus comunicaciones (...) Porque ahí lo que va a quedar demostrado no solo la vinculación que Hermosilla tiene con varios de los que están participando desde el aparato judicial en este procedimiento, de buscar procesar a Daniel, si no derechamente hay un más de un diálogo que conviene cómo concertarse en función de lograr afectar la exposición que tiene Daniel Jadue en calidad de alcalde” , afirmó el presidente comunista.

Al respecto, relevó que “creo que eso va a ser muy importante para el rigor jurídico y de justicia, propiamente tal, pero también para la historia de cuál es la solidez que, a veces, más un funcionario del aparato judicial, de la Fiscalía en particular, sin mayor rigor resuelven (...) y las resoluciones tienen fuertes contradicciones”.

Reapertura del caso

Asimismo, Lautaro Carmona indicó que, con la reapertura del caso, “tendría que, implícitamente, volver a plenitud los derechos civiles y cívicos de Daniel” , quien, aseguró, se encuentra “de muy buen ánimo” tras esta decisión.

Sin embargo, sostuvo que “espero que no haya interpretaciones tan sofisticadas (...), porque al final, parece, de lo que se trata es más que investigar si al final las farmacias populares son malas, y afectan al mercado mundial, si las librerías populares hacen daño..., lo que se busca es ver cómo sancionar a a Daniel Jadue en su condición de ciudadano pleno y, por tanto, de poder elegir y ser elegido”.

Respecto a voces que podrían argumentar que existe un juicio pendiente contra Jadue, para no regresarle sus derechos políticos, indicó: “Marco Enríquez-Ominami tiene la misma situación y, sin embargo, no tiene prohibición de movilidad y tampoco de ser candidato”.

“Mientras no haya conclusión, no haya un fallo, una síntesis del proceso judicial, no pueden tener limitados sus derechos”, concluyó el timonel del PC.