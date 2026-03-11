Carmona por candidatura de Pamela Jiles: “Los votos del partido están comprometidos por la bancada”

Durante la jornada del cambio de mando, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la votación que se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados donde afirmó que “ los votos del partido están comprometidos por la bancada ”.

En conversación con radio Duna, al ser consultado por la candidatura de Pamela Jiles a la presidencia de la Cámara Baja, confirmó que es una de las cartas que está en evaluación por la coalición, sin embargo, evitó referirse al acuerdo al que llegaron las distintas bancadas del parlamento, argumentando que “sería una error político”.

Además, reflexionó respecto al desarrollo que tuvo la coalición de gobierno y afirmó que, si bien, “partió fortaleciéndose”, hubo un elemento presente durante todo el periodo sobre “cómo darle una profundidad mayor a la coalición desde el punto de vista de una articulación de unidad”.

“Ese es un proceso que tenemos que evaluar al máximo para sacar todas las enseñanzas que permitan profundizar, resolver, consolidar, porque la unidad es una necesidad ”, sostuvo el jefe del partido.

En la instancia, también analizó la última cadena nacional del jefe de Estado, sumándose a sus palabras y afirmando que “tuvo un efecto muy duro para nuestro sector”.

Al respecto, se refirió a los casos del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, donde se refirió a ellos como errores de temas valóricos que “no estaban en nuestra mirada, que iban a estar cuestionados”.