Carmona por críticas de republicanos a norma de “amarre”: “Da cuenta de lo que será esa fuerza política”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó la mañana de este sábado las críticas surgidas desde republicanos y las demás fuerzas que serán parte del gobierno de José Antonio Kast al protocolo impulsado desde la administración del Presidente Gabriel Boric para restringir el despido de funcionarios públicos.

Esto, en el contexto del proyecto de reajuste público, que próximamente va entrar al Congreso. Y que se produce justo antes del cambio de gobierno, y en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector público.

Voces como la del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, han interpretado esta norma como “de amarre”, respecto a la posibilidad de desvincular a funcionarios del Estado en el próximo periodo presidencial.

Carmona fue inquirido por esta postura de la actual oposición previo al inicio en esta jornada del pleno del comité central de PC, que tiene como eje el análisis de los resultados de las elecciones del domingo 14 de diciembre, en que el oficialismo representado por Jeannette Jara sufrió una aplastante derrota.

“Me parece una exageración. Me parece que están dando cuenta de lo que va a ser esa es la fuerza política. Y por consiguiente va a tener respuesta, no nuestras, sino de las propias organizaciones del mundo que sea afectado”, respondió ante la consulta.

Comité central del PC

El timonel comunista, además, se refirió a las expectativas sobre lo que será la cita de su colectividad, que se extiende hasta mañana domingo.

“Yo tengo una expectativa alta porque creo que la mayoría, si no todo el comité central, participó muy activamente en toda la campaña y por consiguiente tiene cable a tierra para poder aportar a lo que es nuestra evaluación”, dijo.

A eso agregó que como comisión política, que presentan la formulación de primera evaluación, tienen la tranquilidad “de que esto fue con un compromiso muy alto, la médula de toda la militancia del partido, de la Juventud en la campaña”.

“Se deberá iniciar un trabajo que es qué vamos a aportar nosotros en el marco de las fuerzas políticas progresistas para abordar lo que se nos viene como país. Nos importa mucho lo que sean las políticas públicas del futuro gobierno respecto a las demandas, los derechos, las expectativas de la inmensa mayoría de la población”, resaltó.