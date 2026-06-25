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    Política

    Carmona y aprobación de idea de legislar para megarreforma: “Es muy débil un triunfo en esas condiciones”

    Asimismo, el presidente del PC valoró que se lograran 24 pronunciamientos contra el proyecto.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    10-06-2026 LAUTARO CARMONA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó esta jornada la discusión que se dio en torno al megaproyecto, cuya idea de legislar fue aprobada ayer por el Senado con los votos justos.

    Al respecto, y consultado en Radio Universidad de Chile sobre qué expectativas tiene para lo que viene en la tramitación, Carmona manifestó que hay razones que lo mantienen “muy escéptico” acerca de cuál será la iniciativa integradora de parte del gobierno.

    Esto, ya que “no dio lugar nunca, jamás, bajo ninguna condición, de que el proyecto, cuando estaba en la etapa prelegislativa, pudiera mejorarse por la vía de integrar alguna formulación que hacen los partidos de oposición, a lo menos en el debate como técnica, que es separar el proyecto”.

    “Y luego, en el contenido, es un contenido abiertamente, casi refundacional, de lo que es el modelo de origen que nos rige, que es el modelo neoliberal que se funda por los ochenta”, sostuvo.

    Así, sobre la votación, indicó que “es muy débil un triunfo en esas condiciones cuando tiene todas las posibilidades de hacer un proyecto que integre la mirada de la otra mitad de Chile. Y eso, digamos, hace que uno esté muy atento y, por tanto, también muy preocupado de hasta dónde nos quiere llevar esta idea del gobierno actual“.

    Yo soy de los que creen que nadie tiene cautivadas y esclavizadas para siempre las adhesiones y los respaldos electorales, y por consiguiente, si el gobierno actúa contra los intereses de las capas medias, de la clase media, que fue clave en su triunfo, va a sufrir un distanciamiento, una crítica, una desconfianza, que ya se está anotando en varias de las mediciones que hacen las encuestas”, añadió.

    En esto, destacó los votos en contra que se dieron en la discusión.

    “Yo valoro altamente que hayamos logrado y hubiera, en el fondo, 24 pronunciamientos contra el proyecto en la idea legislar del día de ayer en el Senado, porque dice que hay una disposición en que algunas cosas seremos una mirada propia de un sector que no es menor”, sostuvo.

    En esto, expresó, “el gobierno tendrá que llegar a ver si insiste en ese otro tipo de imposición, que lo tiene, eso está fuera de lugar, pero entonces tiene que hacerse cargo también de los costos que va a sufrir en la población cuando empiece a vivir las consecuencias tremendas que va a tener esta mirada económica que corta programas sociales, particularmente en la salud, etc”.

    Consultado sobre cómo veía el caso del senador Pedro Araya (PPD), quien se abstuvo en la votación como una señal de apertura al diálogo, Carmona indicó que a su parecer “es parte de cómo estamos construyendo recién un proceso de convergencia unitaria, lo cuidaría al máximo”.

    “No lo haría por deporte, pero si así están las cosas, tiene que representarse la diversidad de pensamientos que puede darse a nivel de la oposición, a no ser que ese sea un punto clave que traba o destraba y favorece una lectura u otra”.

    “La oposición no está en la voluntad de blanco o negro. Estamos contra la propuesta que impone el gobierno para poder imponer la nuestra. Ese no es el debate que tenemos nosotros a medida de los partidos de oposición sabiendo cómo es el proceso legislativo”, concluyó..

    Más sobre:PolíticaPartido ComunistaLautaro CarmonaPCMegaproyecto

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