Bown (UDI) por megarreforma: “Es importante que el gobierno nos asegure a los alcaldes que vamos a tener financiamiento”

Los alcaldes se han transformado en protagonistas en el debate sobre la megarreforma del gobierno. De hecho, el jueves se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar fundamentalmente la focalización de las exenciones de contribuciones en los adultos mayores de menores recursos. ¿El resultado? Según los jefes comunales no les fue bien.

Este fue uno de los temas que abordó la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, donde si bien sostuvo que no se puede tomar como “rehenes” a los adultos mayores con el cobro de las contribuciones, tampoco se puede dejar sin financiamiento a los municipios.

“ Efectivamente vamos a ser afectados, pero aquí es súper importante que la discusión tiene que ser con respecto al financiamiento en general de los municipios y no con respecto a quién paga , porque en el fondo yo no me puedo oponer a la rebaja de las contribuciones porque a mí me afecta, al municipio. Lo que yo tengo que pensar es que hay, que tengo vecinos, adultos mayores que no tienen los recursos necesarios para pagar estas contribuciones que no son ricos, que no tienen liquidez”.

“Yo tendré que buscar otra fórmula de arreglármelas, ahorros por una parte, buscar mayores recursos en otras partes, pero no puedo tomar como rehenes a los adultos mayores”, agregó.

No obstante, la alcaldesa sostuvo que “ es súper importante que el gobierno se abra a esta discusión, que se escuche a los alcaldes y que se asegure a los alcaldes que vamos a tener financiamiento ”.

Así, Bown expuso que “ todos los años se crean distintas leyes y se nos ponen más responsabilidades a los alcaldes. ¿Por qué? Porque efectivamente somos la puerta de entrada y los que tenemos la relación más directa con los ciudadanos. Eso está bien. A mí me parece que fortalecer los municipios está bien, pero siempre tiene que ir de la mano con recursos porque o si no, la verdad es que no tenemos cómo responder esa demanda de la ciudadanía. Y ahí entra un tema que es más profundo, que tiene que ver con revisaren forma seria la forma en que nos estamos financiando los municipios", añadió.

“71% de los detenidos es menor de edad”

En tanto, la alcaldesa se refirió a las distintas iniciativas legales que se han anunciado en torno a la participación de menores de edad en delitos, esto tras la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo tras una “encerrona”.

La alcaldesa informó una reveladora cifra en su comuna: “Del número de detenidos, los menores de edad alcanzan un 71 por ciento” , dijo.

“Quiero poner en contexto las cifras. Porque en términos generales, en todos los delitos a nivel del país, un 4% los cometen niños entre 14 y 17, 18 años”.

En esa línea, su visión es que “para proteger a la ciudadanía, aquellas personas, aunque sean jóvenes, que cometen delitos violentos, deben quedar en un medio cerrado. Y por otra parte, en ese medio cerrado, que es finalmente otra arista de lo mismo, deben ejercerse todas y tomarse todas las medidas para que sean reinsertados”.

Sin embargo, señala estar de acuerdo que menores de 17 años si pasen a cárceles para adultos. “Yo creo que van en la línea correcta y a mí me preocupa que haya parlamentarios de oposición que digan que van a poner el foco en eso, porque hoy día el foco lo tenemos que poner en las víctimas”.

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