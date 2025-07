Carolina Goic (DC): “Aunque seamos poquitos y debilitados, tenemos que ser capaces de construir una alternativa para el país”

Fue la abanderada de la Democracia Cristiana (DC) en 2017. Perdió, pero no se arrepiente de haber asumido el desafío. Hoy, en el día de la junta nacional que pretende determinar el camino del partido en la carrera presidencial, Carolina Goic no tiene dudas de que su partido puede jugar un rol determinante en representar al centro político, que, cree, quedó huérfano en esta elección.

Para eso, propone levantar un candidato presidencial. Militante democratacristiano o no. Y menciona como alternativas a Ignacio Walker, Marcelo Trivelli y Jaime Hales.

La DC ha estado sujeta a varias decisiones determinantes en los últimos años. ¿Cuál es su expectativa de la junta de hoy?

Esta no es una situación de los últimos meses, sino que tiene que ver con un declive. Mi postura es que no estamos obligados a decidir si apoyamos a una candidata o no. No es esa la pregunta central, sino cómo enfrentamos este momento como partido.

¿En qué sentido?

La pregunta de fondo es si la DC se suma a la actual coalición oficialista, con el FA y el PC, de un gobierno del que no hemos sido parte, o si en la DC, en un escenario de polarización, nos atrevemos a entregarle una alternativa al país.

Al haber adherido a la declaración de los expresidentes, evidentemente su postura es la segunda.

Estamos siendo coherentes con lo que planteamos respecto de no ir a la primaria oficialista de un gobierno del que no somos parte y con el que tenemos diferencias ideológicas. Mi postura es que la DC tiene que jugar un rol que, hasta el día de hoy, no ha levantado con fuerza, y tiene que ver con entregarles una alternativa a los chilenos que no quieren extremos. Las decisiones no son hoy: tenemos que hacer otra junta el 9 de agosto.

25/07/2025 - CAROLINA GOIC - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Por qué cuesta? Hace tres años pensaban lo mismo sobre Boric.

Esa es la discusión de fondo. Con los 80 años de historia que tiene la DC, un partido que ha entregado tres de los mejores presidentes de Chile, que ha aportado tanto, ¿vamos a discutir si apoyamos a una candidata en una primaria donde decidimos no ir? O sea, perdón, tenemos que honrar nuestra historia. A mí lo que me gustaría en la junta de hoy es que esto sea un nuevo comienzo.

¿Cuál es su ideal de aquí al 9 de agosto?

Que generemos una alternativa a la polarización que vemos de un lado y del otro. Me gustaría levantar una opción de la DC, que no necesariamente está en los militantes.

¿En quiénes piensa?

El esfuerzo de Jaime Hales es importante, también de Trivelli, Mayne-Nicholls, hay una conversación respecto de Iván Flores. Pienso en Ignacio Walker.

El camino propio, en definitiva, porque sus aliados históricos no estarían con ustedes.

Cuando dices camino propio, es como con una connotación negativa. Entre la convicción y la calculadora, yo me quedo con la convicción. Pareciera que la lista única, respaldar a la candidata, nos garantiza subsistencia. Yo no estoy tan clara de que sea así, no creo que ahí esté garantizada la elegibilidad de nuestros candidatos.

Bueno, ese es el principal argumento de los DC que están por apoyar a Jara.

Yo nunca he sido partidaria de arrodillarse a cambio de tres cupos. La discusión de fondo es si nuestro partido hoy día quiere ser parte de una coalición de izquierda o nos atrevemos a empezar a construir y a reconstruir un nuevo camino, que a mí me motiva desde el punto de vista de lo que necesita nuestro país. La DC no es el promedio de la izquierda y la derecha, es una alternativa, y no podemos renunciar a nuestra vocación de origen.

¿Usted no está disponible?

Yo ya asumí mi tarea. Lo hice con mucha convicción y fuerza, pagando costos. No me arrepiento en lo absoluto.

Habla del camino propio, pero la DC carga con malos resultados electorales. ¿Por qué esta vez podría funcionar?

Si queremos realmente darle viabilidad a una propuesta, tenemos que garantizar ciertas condiciones mínimas de respaldo dentro del partido. Espero que hoy abramos una consulta a los militantes, una junta presencial el 9 de agosto, y que aprovechemos este tiempo para dar las garantías de que si hay alguien que se pone al frente, va a tener el respaldo del partido y no van a salir al día siguiente al fuego amigo, porque esa ha sido nuestra historia. Partamos por Alvear…

Hay un tironeo constante entre las dos almas de la DC. ¿No sería bueno sincerar que el partido reúne a gente que tiene poco y nada en común?

Muchas veces han sido las disputas personales las que han primado, más que la discusión sobre que volvamos a nuestros principios.

¿Diría que tiene algo en común con la senadora Provoste, que no tiene problemas en votar con el PC?

No lo voy a personalizar. Esto tiene que ver con volver a los principios y ser coherentes con estos y con nuestro marco ideológico. A la DC le ha hecho muy mal el ceder a presiones populistas en algunos casos, o por la calculadora electoral, mostrar un zigzagueo que finalmente la ciudadanía castiga.

25/07/2025 - CAROLINA GOIC - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Para usted es imposible votar por Jara, bajo ninguna garantía que ella pueda entregar?

Yo espero que la DC se atreva a generar las condiciones para levantar una alternativa al país. No estoy hablando solo de la DC, sino de una alternativa que sea más convocante y que no nos polarice.

¿Eso implica no votar ni por Jara ni por Kast?

Es construir una alternativa distinta. Nuestro país lo necesita.

¿Anularía en ese caso?

Yo espero, de verdad, tener una alternativa en la papeleta que me represente.

Los más entusiasmados con Jara son los incumbentes, los parlamentarios que quieren ir a la reelección. ¿Cómo ve eso?

Entre la calculadora electoral y las convicciones, yo no tengo duda de las convicciones. Hay cierta ceguera en términos de creer que esa es la alternativa para reflotar a la DC. Significa renunciar, desde mi punto de vista, a generar una alternativa más dialogante.

Ustedes ya pactaron con el PC en la Nueva Mayoría e incluso en las municipales del año pasado. ¿Por qué esta vez es distinto?

Por lo mismo, no somos anticomunistas. Lo que hicimos fue favorecer en su momento el que pudieran tener representación parlamentaria. Mi problema hoy es una propuesta que está en uno de los polos. Es ahí donde se anula la DC y no tiene posibilidad de incidir. Aunque seamos poquitos y debilitados, tenemos que ser capaces de construir una oferta alternativa para el país.

¿Confía en que están vigentes las ideas de la DC?

Esto no se trata de con romanticismo mirar solo hacia atrás, sino cómo tú construyes propuestas más modernas a partir de nuestra base, de nuestra historia. En eso la DC tiene un tremendo desafío.

Si la junta proclama a Jara, ¿daría un paso al costado?

Yo espero que la DC sea coherente con sus decisiones. No fuimos a la primaria porque esto no es cálculo electoral, es nuestro espacio en la política.

Undurraga dijo que él renunciaría a la presidencia si eso pasa.

Él ha contado con mi respaldo. Sé que la conducción del partido no es fácil. Me tocó vivirla. Yo espero que él siga liderando el partido.

Si la DC no ofrece una alternativa, ¿teme que el electorado DC vea como opción a Evelyn Matthei?

Hoy tenemos que responder si vamos a hacer todos los esfuerzos que podemos hacer para ofrecerle una alternativa al país.

Para evitar que el centro vea a Matthei como opción…

Para que exista una alternativa.