Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

La jornada de este lunes, la exparlamentaria Carolina Goic (DC) llegó hasta La Gloria 88, la llamada “Moneda chica” del Presidente electo, José Antonio Kast.

¿El motivo? conversar con el equipo del republicano sobre cómo priorizar el cáncer en la futura administración. Esto dado a su calidad de directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN).

“Tuvimos una reunión con parte del equipo que está llevando el tema de salud del Presidente electo. Valoramos mucho este espacio donde hemos sido convocados distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil en cáncer, que hemos trabajado durante muchos años”, destacó la también excandidata presidencial, quien en 2012 fue diagnosticada con cáncer linfático.

“Creemos que este es un paso importante para ratificar cómo va a ser abordado el cáncer por parte de la nueva administración, que cáncer va a ser una prioridad, que esto va a significar facilitar ciertas medidas que permitan abordar no solo la lista de espera, sino también muchos mecanismos de gestión que permitan ir a la par de la urgencia que tienen las personas en cáncer”, añadió.

Dicho eso, aseguró que establecieron que esto “no sea solo una reunión, sino que sea un mecanismo de trabajo conjunto”.

“Estamos justamente en el periodo de actualización del Plan Nacional de Cáncer y queremos que eso sea una herramienta para establecer cuáles son las prioridades, y lo más relevante es que aquellos compromisos que se pongan sobre la mesa se cumplan”, sostuvo.

Consultada sobre cómo fue la recepción del equipo de Kast, Goic señaló que hubo una buena acogida: “Lo reconocemos, lo agradecemos, además fue con mucha apertura, con mucha humildad”.

Por último, al ser requerida sobre si ella podría incorporarse al gobierno, contestó: “Yo hoy día he sido convocada en representación del Foro Nacional del Cáncer, del mundo académico, soy parte de un centro de investigación en cáncer, y todo lo que signifique avanzar para cambiar la realidad de los pacientes es algo donde voy a colaborar”.

“El cáncer no tiene color político, y lo que esperan los pacientes, lo que esperan las familias, las personas que tienen cáncer, es que trabajemos todos unidos, y eso no requiere un cargo necesariamente, lo podemos hacer desde los distintos espacios”, cerró la exsenadora.