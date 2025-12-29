SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

    La exparlamentaria y exabanderada presidencial asistió hasta la oficina del Presidente electo en su calidad de directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN). Desde allá señaló que colaborará en "todo lo que signifique avanzar para cambiar la realidad de los pacientes".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    FOTO PABLO VÁSQUEZ R PABLO VÁSQUEZ R.

    La jornada de este lunes, la exparlamentaria Carolina Goic (DC) llegó hasta La Gloria 88, la llamada “Moneda chica” del Presidente electo, José Antonio Kast.

    ¿El motivo? conversar con el equipo del republicano sobre cómo priorizar el cáncer en la futura administración. Esto dado a su calidad de directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN).

    “Tuvimos una reunión con parte del equipo que está llevando el tema de salud del Presidente electo. Valoramos mucho este espacio donde hemos sido convocados distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil en cáncer, que hemos trabajado durante muchos años”, destacó la también excandidata presidencial, quien en 2012 fue diagnosticada con cáncer linfático.

    “Creemos que este es un paso importante para ratificar cómo va a ser abordado el cáncer por parte de la nueva administración, que cáncer va a ser una prioridad, que esto va a significar facilitar ciertas medidas que permitan abordar no solo la lista de espera, sino también muchos mecanismos de gestión que permitan ir a la par de la urgencia que tienen las personas en cáncer”, añadió.

    Dicho eso, aseguró que establecieron que esto “no sea solo una reunión, sino que sea un mecanismo de trabajo conjunto”.

    “Estamos justamente en el periodo de actualización del Plan Nacional de Cáncer y queremos que eso sea una herramienta para establecer cuáles son las prioridades, y lo más relevante es que aquellos compromisos que se pongan sobre la mesa se cumplan”, sostuvo.

    Consultada sobre cómo fue la recepción del equipo de Kast, Goic señaló que hubo una buena acogida: “Lo reconocemos, lo agradecemos, además fue con mucha apertura, con mucha humildad”.

    Por último, al ser requerida sobre si ella podría incorporarse al gobierno, contestó: “Yo hoy día he sido convocada en representación del Foro Nacional del Cáncer, del mundo académico, soy parte de un centro de investigación en cáncer, y todo lo que signifique avanzar para cambiar la realidad de los pacientes es algo donde voy a colaborar”.

    “El cáncer no tiene color político, y lo que esperan los pacientes, lo que esperan las familias, las personas que tienen cáncer, es que trabajemos todos unidos, y eso no requiere un cargo necesariamente, lo podemos hacer desde los distintos espacios”, cerró la exsenadora.

    Más sobre:Carolina GoicJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM en Año Nuevo: mayor flujo se concentraría el miércoles

    Lo más leído

    1.
    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    2.
    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    3.
    “Ya fue reprendida”: La Moneda intenta cerrar polémica de embajadora Pakarati pese a críticas oficialistas

    “Ya fue reprendida”: La Moneda intenta cerrar polémica de embajadora Pakarati pese a críticas oficialistas

    4.
    Publicación sobre autodeterminación de Rapa Nui deriva en reprimenda de Cancillería a embajadora en Nueva Zelanda

    Publicación sobre autodeterminación de Rapa Nui deriva en reprimenda de Cancillería a embajadora en Nueva Zelanda

    5.
    Guillermo Ramírez y advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Yo creo que no, nadie conoce el futuro”

    Guillermo Ramírez y advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Yo creo que no, nadie conoce el futuro”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía
    Chile

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año
    Negocios

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores
    El Deportivo

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores

    Los primeros encargos de Paqui y las fuertes exigencias de Azul Azul: la U entra de lleno en el plan para 2026

    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot
    Cultura y entretención

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Asskha Sumathra, la historia de la transformista que se alista a hacer historia en el Festival de Viña 2026

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?
    Mundo

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Rusia acusa a Ucrania de un ataque a residencia de Putin y dice que “reconsiderará” su postura negociadora

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana