Carter en picada contra Matthei por pugna con Kast: “Con esa lógica la única que celebra es Jeannette Jara”

La tensión entre los candidatos de derecha suma y sigue. En los últimos días la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, ha remarcado su molestia con el Partido Republicano -cuyo candidato es José Antonio Kast-, acusando a sus militantes de orquestar una “campaña asquerosa” en su contra.

De hecho, el lunes Matthei puso en duda el respaldo de su coalición a Kast, si es que éste llega a segunda vuelta. Además, anunció que RN interpondría una denuncia por la “desinformación” en su contra y no descartó que ella misma se querelle por esta situación.

En ese escenario, el exalcalde de La Florida y miembro del equipo de seguridad de Kast, Rodolfo Carter, criticó a la candidata de Chile Vamos y acusó que con sus acciones se vería beneficiada la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

En diálogo con Radio Agricultura, Carter señaló que “lamentablemente a Evelyn Matthei, al igual que hace 30 años atrás, cuando decidió que si no era ella tampoco era Sebastián Piñera el candidato presidencial, hoy día parece ser que de nuevo nos dice: ‘bueno, si no soy yo, no será nadie’“.

“Nos obliga a recordar que no es la primera vez que se ve involucrada en este tipo de situaciones tan incómodas, que le hacen daño a ella y le hacen daño al sector”, sostuvo.

En ese sentido, acusó que “con esa lógica, la única que celebra es Jeannette Jara y el Partido Comunista” .

Por otra parte, Carter hizo hincapié en que el foco del sector debería estar en crear “unidad”. Sin embargo, expuso que esto no sería posible de momento, porque -indicó- “ no puede haber unidad cuando una de las partes acusa al otro de matón , mentiroso, facineroso y delincuente”.

El exalcalde aseguró que cada vez que Matthei es candidata “se caracteriza por un lenguaje altisonante, muy descalificador, y que tiene costos”.

“Yo creo, en todo caso, y para poner las cosas donde corresponde, José Antonio Kast tiene una tranquilidad espiritual, y por eso yo me incliné a ayudarlo, en estos momentos de crisis. Me cuesta encontrar gente tan calmada en momentos de dificultad”, sostuvo.

Cabe recordar que el pasado 11 de junio, Carter anunció que respaldaría la candidatura del abanderado del Partido Republicano. Esto ocurrió luego de que Chile Vamos descartara hacer una primaria para elegir a su carta presidencial, instancia donde el exalcalde de La Florida (que militó varios años en la UDI) quería competir frente a Metthei.