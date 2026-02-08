SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Cartera definida, un nombre pendiente y ¿un comisionado?: lo que dejó el anuncio de Kast en seguridad

    El presidente electo anunció la creación de un comité de seguridad y la posibilidad de un comisionado especial para monitorear la situación en la Macrozona Norte.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Este sábado, el presidente electo José Antonio Kast entregó la nómina de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales. Con esto ya queda casi cerrado el equipo que ha destinado para seguridad, materia que es una de sus principales prioridades al llegar a La Moneda.

    El mismo presidente electo, con lo que ha denominado como “Desafío 90″, propone un plan de acción bajo la tónica de un “gobierno de emergencia” durante los primeros tres meses al mando.

    Quiénes componen la cartera de Seguridad Pública

    La próxima ministra de Seguridad Pública, será la exfiscal Trinidad Steinert de 55 años. Hasta hace algunos días, antes de ser anunciada como futura secretaria de Estado, ejercía como jefa del Ministerio Público en Tarapacá, tras ser nominada por el fiscal nacional Ángel Valencia en 2023.

    En ese cargo logró condenas contra miembros del Tren de Aragua en que se persiguieron delitos como extorsión, homicidios, secuestros, trata de personas y lavado de activos.

    Anteriormente se había desempeñado como fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, lugar en que se especializó en delitos violentos y robos hasta 2021 antes de llegar como fiscal a la Región de Arica.

    Cartera definida, un nombre pendiente y una evaluación: lo que dejó el anuncio de Kast en materia de seguridad. En la imagen, Trinidad Steinert

    Junto a ella, este sábado se conoció que estarán Andrés Jouannet en la Subsecretaría de Seguridad Pública y Ana Victoria Quintana, en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    Cartera definida, un nombre pendiente y una evaluación: lo que dejó el anuncio de Kast en materia de seguridad. En la imagen, Andrés Jouannet SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Andrés Jouannet, actual diputado del distrito 23 es presidente del partido Amarillos por Chile. Es doctor en Filosofía con mención en Ciencia Política.

    Fue gobernador de la provincia de Cautín e intendente de La Araucanía durante los periodos presidenciales de Michelle Bachelet.

    Durante su periodo parlamentario ha integrado de manera permanente las comisiones de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional.

    También ha sido autor de proyectos relacionados a ampliar facultades de control policial ante delitos cometidos por migrantes irregulares y para perfeccionar el sistema de búsqueda para prófugos de la justicia.

    Cartera definida, un nombre pendiente y una evaluación: lo que dejó el anuncio de Kast en materia de seguridad. En la imagen, Ana Victoria Quintana

    Por otro lado, Ana Victoria Quintana es exfiscal y hasta hace poco militante en el Partido Nacional Libertario. Tiene un magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un postítulo en Familia e Infancia.

    En el 2000 llegó a trabajar en el departamento jurídico de Maltrato Infantil de Sename hasta que en 2004 llegó a trabajar como fiscal adjunta en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en que se especializó en delitos sexuales, de género y violencia intrafamiliar.

    Desde 2023 se desempeña como abogada en el sector privado y en el área de compliance.

    Subsecretaría de Fuerzas Armadas, pendiente

    Al momento del anuncio, sin embargo, quedó pendiente el nombramiento del próximo subsecretario de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, cartera liderada por Fernando Barros, quien es exasesor del presidente Sebastián Piñera.

    “Solo nos falta una subsecretaría en el Ministerio de Defensa, en el cual estamos trabajando para encontrar la mejor persona, junto con el ministro Fernando Barros; pero podemos decir que tenemos el equipo completo para lo que viene”, indicó Kast.

    Aún así, se conoció que el subsecretario de Defensa será el vicelamirante en retiro de la Armada, Rodrigo Álvarez Aguirre, hasta el momento el único ex uniformado del gabinete.

    Este nombramiento sería clave para zanjar el eventual comité de seguridad, iniciativa que anunció el presidente electo hace algunos días y que según información preliminar incluiría a las carteras de Seguridad, Defensa, Interior y Justicia.

    Posible comisionado especial y eventual comité de seguridad

    Durante la ceremonia de nominaciones de este sábado, Kast señaló que “no descartamos la figura de un comisionado especial para la Macrozona Norte que esté encargado de supervigilar lo que es el Plan Escudo Fronterizo en conjunto con la ministra de Seguridad”.

    Sobre este rol, Kast indicó que este podría “ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, Justicia, Defensa y desde Seguridad”.

    Así mismo, mencionó que los lunes partirán con el comité de seguridad, luego con el comité económico y luego con el comité político.

    “Hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses”, dijo el presidente electo.

