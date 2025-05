Caso Licencias: Jeannette Jara critica que se pretenda responsabilizar al Presidente Boric

La candidata presidencial del PC y Acción Humanista, Jeannette Jara, aseguró este sábado que se tiende a responsabilizar al Presidente Gabriel Boric en casos controversiales.

En una actividad de campaña en La Cisterna, a la abanderada comunista se le consultó si el Mandatario debería hacer un “mea culpa” por los 25 mil casos de funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica, hallazgo revelado por al Contraloría el martes y que motivó a la Fiscalía a abrir una investigación de oficio. “Parece que hay una tendencia a que lo que pasa en este país termina siendo culpa del Presidente Boric”, respondió.

“Y yo creo que cuando hay 25.000 personas que usan una licencia médica para irse de vacaciones, no hay nadie más responsable que ellos y luego sus jefes directos de este tema. Aquí los que tienen que hacerse responsables son los que hicieron uso de esas licencias médicas", complementó.

La candidata y exministra Jeannette Jara. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Asimismo, instó a “tomar mejoras en los sistemas de control para que no se vuelva a repetir”. “Si uno lo piensa, efectivamente hay servicios que tienen mucho nivel de licencia médica, no necesariamente asociados a los viajes, y es parte de lo que a mí me preocupó cuando era ministra del Trabajo”, añadió.

En esa línea, advirtió que durante su periodo como ministra se generó un plan de coordinación para el ausentismo laboral, en el marco del acuerdo de diciembre con los gremios del sector público y que se envió el proyecto de ley que endurece las sanciones contra quienes emitan licencias fraudulentas.

Asimismo, se refirió a la presunta irregularidad en una licencia médica solicitada por el exministro Marcos Barraza (PC), quien, por su parte, descartó haber incurrido en un fraude. “Creo que en todos los casos hay que aplicar el procedimiento administrativo que está dispuesto en el Estatuto, y ahí cada uno podrá hacer valer sus derechos y opiniones que tenga sobre la materia”, zanjó Jara.

Santiago 8 de abril 2025. Se desarrolla un nuevo cambio de gabinete en el gobierno del Presidente Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Aborto legal: “La derecha siempre va a encontrar excusas para oponerse”

La carta presidencial también tuvo palabras para el proyecto de aborto legal que el gobierno ingresará la próxima semana al Congreso Nacional y a las críticas que este anuncio ha generado en la oposición. “La derecha, en todo lo que significa avanzar en derechos y autonomía para las mujeres, siempre va a encontrar excusas para oponerse”, dijo.

“Lo vimos cuando se oponían en Chile a la Ley de divorcio, siendo que en todo el mundo existía y casi no quedaban países que no tuvieran regulada esta situación jurídicamente. Incluso muchos de ellos, en los hechos, estaban divorciados e Igualmente se oponían. En el aborto, las tres causales también hicieron lo imposible para impedirlo, así que no me extraña. Lo que significa derechos de las mujeres, la derecha chilena y la ultraderecha, además, van a tratar de que no avancen”, acusó.

Asimismo, aclaró que “estamos por avanzar en la interrupción voluntaria del embarazo como se está proponiendo hasta ahora”.