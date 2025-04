Castro (RN) tras ganar presidencia de la Cámara: “Entrega un atisbo de lo que pueden llegar a ser las presidenciales”

El diputado José Miguel Castro (RN) abordó el proceso de elección con el que la jornada de ayer, y en una inédita definición por sorteo, ganó la presidencia de la Cámara, provocando así un quiebre en el oficialismo, ya que con esto, RN lidera ahora en ambas salas del Congreso.

Al respecto, y en conversación con Radio Agricultura, Castro expresó gratitud por cómo se realizó la votación, valorando que antes que el proceso se decidiera finalmente por sorteo al no alcanzar los votos, la UDI bajara al diputado Jorge Alessandri.

“La UDI tuvo un tremendo gesto, pensando en tener quizás al candidato con mayores posibilidades y también el gesto, yo quiero ampliarlo a libertarios, a social cristianos, a republicanos también, que siempre estuvo con nosotros, a demócratas, a los independientes”, expresó.

“Yo creo que se consiguió algo también muy importante para nosotros, que es la unidad de la oposición”, apuntó. “O sea es el primer granito que tenemos para lo que es la unidad de la oposición y yo creo que esto nos entrega también atisbo, nos entrega una mirada hacia el futuro de lo que pueden llegar a ser también las elecciones presidenciales”, sentenció.

Consultado sobre cómo logró conseguir el apoyo de las diputadas independientes Marisela Santibáñez y Pamela Giles, Castro destacó que en algunos casos “hay relaciones humanas” que se van construyendo y otras que se van dañando con el tiempo, “y esas cosas van haciendo que uno se sienta más o menos cercano a algunas personas”.

“Creo que eso valió el que se diera la confianza hacia mí, no nos olvidemos que (Santibañez) era una parlamentaria que estaba en el Partido Comunista y hoy día ya no está en esa en esa colectividad, así que está bastante más libre, y con la diputada Pamela Giles hemos trabajado mucho juntos en algunos casos, tenemos unos proyectos de ley que los vamos a sacar adelante, estoy seguro, junto con la agenda que ya tengo y tengo que conversar también con la oposición”, sostuvo.

Consultado por otra parte sobre la posiblidad de que se presente una censura a la mesa para forzar una nueva elección, Castro fue claro en apuntar que eso ocurriría si la vicepresidencia de la Cámara no renunciara en los tiempos que corresponde.

“Yo, en lo personal, no me aferro al poder y en ese sentido lo que espero es que se cumplan institucionalmente los tiempos adecuados”, indicó. “Por lo demás es un problema del oficialismo. O sea, si los dos vicepresidentes no son oposición, son oficialistas, entonces es un problema el oficialismo del hacer cumplir los tiempos”.

En esta línea apuntó a que todavía no ha tenido tiempo de hablar con ellos.

“Yo no quiero hablar mal en ningún caso, porque no he tenido ni siquiera una reunión con ellos”, expresó. “Esto fue recién el día de ayer, en la tarde-noche, y ni siquiera he tenido la oportunidad de hablar con los dos vicepresidentes”.