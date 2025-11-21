BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    En la ocasión, la alcaldesa de Las Condes además abordó el presente de Chile Vamos apuntando que "hay personas que están matando una coalición antes de hacer una autocrítica”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    La alcaldesa Las Condes, Catalina San Martín.

    “No hay que bailar al ritmo de Parisi”, con estas palabras la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (ex Evópoli), se refirió a la próxima segunda vuelta presidencial y a la lucha por el electorado de Franco Parisi.

    En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, San Martín, que recientemente expresó su apoyo a José Antonio Kast, destacó que “acá lo que hay que hacer es entender al votante de Parisi. Porque Parisi en un momento dijo yo no endoso los votos, la gente es libre de hacer lo que quiera. Antes creo que había dicho que entre Jara y Kast, el apoyaba a Jara. No me parece que la solución sea aferrarse a un candidato".

    “Lo que tenemos que hacer es leer entre líneas cuál es el mensaje que este candidato logró hacer que penetrara en las personas”, señaló la alcaldesa.

    San Martín, además destacó que ella no asistiría al programa de Franco Parisi, Bad Boys, aunque resaltando que es decisión del candidato. “Sentada aquí es super cómodo decir qué tiene que hacer o no tiene que hacer un candidato. Yo no lo haría. Yo le pediría que no bailara en el ritmo de... Yo creo que hay diferencias, insisto, pero sí hay que llegar al votante de él”.

    La alcaldesa también analizó el electorado de Parisi, mencionando que “a mí me da la sensación más que, quizás, viéndolo de afuera, más que de ser de centro es, no me identifico ni con una izquierda que hoy día ha gobernado, ni con un proyecto de derecha que hoy día está presentándose para el país. Pero, también responde a un voto que está votando por primera vez, está votando obligado”.

    “A mí lo que no me gusta de lo que está ocurriendo hoy día es que Parisi está tratando de tomar protagonismo”, agregó San Martín , señalando que " yo le reconozco el triunfo a Parisi, y lo que se logró es impactante. Logró permear, y ahí yo hago el mea culpa. ¿Dónde está ese voto? Y ahí es donde hay que salir a buscarlo. Pero yo no me marearía con eso".

    “Hay humildad en el triunfo, por parte de José Antonio Kast”

    La alcaldesa, también abordó el triunfo de José Antonio Kast, señalando que “me parece que hay humildad en el triunfo, por parte de José Antonio Kast”, y apuntando que “pudo decir, chao, yo gané, ustedes vengan a mí, vengan a pedirme, pero tomó esa decisión, y también siento que hay humildad en la derrota, por parte de Chile Vamos, de decir ok, porque fue una pelea dura, hubo discusiones fuertes”.

    Según añadió, respecto al apoyo a Kast, “Hay mucha gente que sí, dijo, ya, vamos por José Antonio Kast, entiende el pragmatismo, entiende la necesidad que acá hay. Pero hay personas que todavía lo están reflexionando. Y esas personas que todavía lo están reflexionando, que siento que yo también puedo representar un poco, es decirles, no se preocupen. Acá hay un desafío, insisto, hay que ganar”.

    “Hay personas que están matando una coalición”

    En la ocasión, la alcaldesa además abordó los cuestionamientos que han surgido al interior de Chile Vamos tras los resultados de las últimas elecciones apuntando que “hay personas que están matando una coalición antes de hacer una autocrítica”.

    De acuerdo a lo que explicó San Martín, “me apena que nuestro proyecto, que este proyecto de centro derecha, no haya logrado entender efectivamente a nuestro elector y que en la Región Metropolitana nos haya ido bien, en la comuna de Las Condes ganamos, pero que no hayamos sabido leer qué es lo que estaba pasando en el resto de Chile”.

    “Al día siguiente de perder una elección, salir diciendo Chile Vamos murió, hay que matar Chile Vamos, adiós Chile Vamos, es como la del picado. Y me vas a perdonar, pero yo siento que es la del picado. Perdimos, no somos capaces de asumir una responsabilidad política respecto a lo que ocurrió, matemos mejor esta cuestión y veamos qué hacemos. Para mí la vida no es tan simple y los proyectos políticos no son tan simples”, mencionó.

    Más sobre:Catalina San MartínLas CondesJosé Antonio KastFranco ParisiDesde La Redacción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Kytzia Zamora: colegio organiza grupos de búsqueda de estudiante desaparecida el miércoles en Providencia

    Gobierno decide no perseverar en compra de inmuebles del expresidente Patricio Aylwin

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Cómo es el extraño cuadro de Klimt que se convirtió en la obra de arte moderno más cara vendida en una subasta

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Marruecos vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial
    Chile

    Catalina San Martín sostiene que “no hay que bailar al ritmo de Parisi” para la segunda vuelta presidencial

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 20 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia
    Negocios

    FNE archiva denuncia contra la Achs por compra de clínica y descarta riesgos a la libre competencia

    Petróleo registra fuerte baja por presión de Estados Unidos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

    Bancos de Estados Unidos dan pie atrás a plan original de ayuda a la Argentina de Javier Milei

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay
    El Deportivo

    “Soy tóxico; el que está cerca mío, empeora”: la explicación de Marcelo Bielsa a su frase más polémica en Uruguay

    Así vivió la prensa uruguaya la conferencia en que Marcelo Bielsa reafirmó su continuidad al mando de la Celeste

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”
    Cultura y entretención

    León Murillo, comediante: “Los artistas no están preparados para decir su postura política”

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales
    Mundo

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores