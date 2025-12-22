SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Chile pide una justicia honesta” y “algo huele mal en el Poder Judicial”: las reacciones parlamentarias tras aprobarse AC contra juez Simpertigue

    Desde todo el espectro político, legisladores valoraron la aprobación del libelo en contra del ministro de la Corte Suprema por "notable abandono de deberes", tras su rol en la llamada trama bielorrusa.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este lunes, la Sala del Senado aprobó dos de los tres capítulos -el primero de ellos por unanamidad- de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, acusado de notable abandono de deberes en la llamada trama bielorrusa.

    Con esto, el integrante del máximo tribunal del país fue destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por 5 años.

    Tras la decisión de la Cámara Alta, distintos parlamentarios de todo el espectro político se mostraron conformes con el resultado, partiendo por los impulsores del libelo, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

    Desde el Congreso, Manouchehri relevó que Simpertigue se transforma así en “el tercer juez vinculado a redes de corrupción que es destituido por este Congreso por una acusación constitucional que hemos impulsado”.

    Agregó que con el resultado de esta tarde, la señal que se da es que “nadie puede estar sobre la ley”.

    Y el propio Manouchehri, en su cuenta de X, agregó: "Chile pide algo claro: una justicia para la gente honesta, independiente y libre de influencias de redes de corrupción”.

    Por su parte, la diputada Daniella Cicardini, en la misma red social, destacó que “ya son tres los jueces destituidos, ligados a redes de corrupción, que le han hecho un daño enorme a la justicia chilena”.

    “Vamos a seguir denunciando y empujando una limpieza profunda del Poder Judicial, porque la democracia se defiende con valentía y coraje”, relevó.

    En tanto, el senador UDI David Plaza indicó en redes sociales que el libelo contra Simpertigue fue aprobado, debido a que “la vida privada de un juez deja de serlo cuando se entrelaza con intereses y afecta percepción pública de independencia, así como tampoco puede comportarse como si su cargo fuera un atributo circunstancial”.

    Y desde el Congreso, el senador DC Iván Flores señaló: “Algo no está caminando bien y algo está oliendo mal al interior del Poder Judicial”.

    Al respecto, el parlamentario recordó que se trata de “un poder del Estado, cuyas principales instituciones se han visto hoy día cuestionadas, no solamente por la ciudadanía, en su opacidad, sino que además cuestionadas por la justicia, la misma justicia que ellos juraron defender, promover y ejecutar”.

    “Yo creo que esto es algo que va a haber que enderezarlo mucho más profundamente de lo que está ocurriendo hoy a través de este tipo de acusaciones”, sostuvo Flores, tras lo cual señaló que es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo empiecen a conversar para ver cómo se puede mejorar el Poder Judicial.

    Otras reacciones

    En tanto, desde el Frente Amplio (FA), la diputada Carolina Tello manifestó estar conforme con lo decidido por el Senado, luego de que la semana pasada el libelo contra Simpertegui fuera visado por unanimidad en la Cámara Baja.

    “Aquí hay hechos objetivos: un fallo por más de $1.026 millones a favor de Belaz Movitec, vínculos personales no informados y ausencia de inhabilitación”, recordó la parlamentaria.

    “La imparcialidad judicial y la confianza pública no se negocian”, remató en su cuenta de X.

    Asimismo, el diputado Matias Ramírez (PC) destacó que Simpertigue “no se inhabilitó de causa que era tramitada por abogados con quienes se iba de viajes en cruceros por Europa”.

    “Justicia a medida de la billetera!”, escribió en redes sociales.

    Más sobre:CongresoACSimpertigueCorte Suprema

