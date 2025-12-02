“Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

Jeannette Jara y José Antonio Kast. Ambos son los destinatarios de una carta abierta enviado por parte de decenas de personeros ligados a lo que fue la Concertación de partidos por la Democracia, que permanecen atentos al desenlace de la elección del 14 de diciembre.

Entre los firmantes, destacan el exdiputado Gutenberg Martínez, los exministros Soledad Alvear, Jorge Burgos, Andrés Velasco, Edmundo Pérez Yoma, Vivianne Blanlot e Ignacio Walker, entre varios más. En total, son 69 los firmantes.

“Chile llega a una nueva elección presidencial en un contexto de profunda división. Como en los últimos comicios, cualquiera sea quien resulte electo, una parte muy significativa de chilenas y chilenos no lo tuvo como primera opción. La elección aparece así más marcada por la resignación que por la convicción. El desafío, esta vez, es que la segunda vuelta no sea sólo la disputa por una banda presidencial, sino el primer paso de un pacto más duradero, en el que el futuro de Chile pese más que la próxima elección y el interés general se imponga a las trincheras”, se plantea.

En la misiva se asevera que “el debate presidencial aparece atrapado en el corto plazo; los programas pocas veces interpelan a la mayoría social y la polarización erosiona la legitimidad de las reformas y desalienta la inversión”.

Frente a eso, quienes firman solicitan que la próxima administración sea enmarcada desde un inicio “en una visión de país de largo plazo y se comprometan a ofrecer a la ciudadanía una hoja de ruta con metas económicas, sociales e institucionales claras y medibles, que orienten las políticas públicas más allá de un solo período presidencial”.

Ese horizonte, proponen, se ordena en torno a tres grandes tareas. La primera de ellas es el “desarrollo económico sustentable: producir más, mejor y sin hipotecar el mañana”. En este sentido, los firmantes sostienen que “Chile necesita recuperar una senda de crecimiento robusto, elevar la inversión y la productividad y consolidar una base exportadora más diversificada, sobre la base de un desarrollo que no degrade el territorio ni el entorno”.

La segunda tarea es generar “más empleos, mayor productividad y una sociedad más equitativa”. En esa línea, en la carta de plantea que “Chile debiera converger a niveles de ocupación, calidad del empleo y distribución del ingreso propios de economías avanzadas: menos desempleo estructural, mayor participación laboral —en especial de mujeres y jóvenes— y una desigualdad visiblemente menor, en un país que envejece rápido y tiene muy baja fertilidad".

Por último, se insta a un “Estado moderno, profesional y transparente al servicio de las personas”. Esta tarea parte de la base de que “ninguna agenda de desarrollo será sostenible sin un Estado capaz de ejecutarla”. En la misiva se sugiere que “Chile necesita modernizar su gestión pública y su empleo estatal sobre la base de mérito, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, para contar con un aparato más calificado, eficiente y confiable”.

Además, se menciona que “la seguridad pública y ciudadana será una prioridad ineludible para quien encabece el próximo gobierno (...). Ninguna consideración política puede neutralizar la acción frente al crimen organizado: su combate eficaz es una obligación cívica de las próximas autoridades y condición básica para que cualquier proyecto de desarrollo tenga sentido en la vida cotidiana”.

“Lo que les pedimos no es un listado de medidas, sino un compromiso de Estado: crear un espacio institucional, transversal y estable, donde gobierno y oposición acuerden metas país al 2050 y revisen periódicamente su cumplimiento, más allá de quién ocupe La Moneda. Los desafíos de Chile requieren liderazgos que se atrevan a convocar, a escuchar y a construir sobre lo construido. Por eso los invitamos a no sólo competir por los votos del presente, sino a competir por el futuro de Chile, asumiendo el compromiso de trabajar por un gran acuerdo nacional para el desarrollo”, se lee en el documento.

A continuación, los demás firmantes: Jaime Abedrapo, Manuel Agosin, Daniel Albarrán, Mario Astorga, Miguel P. Aylwin, Verónica Barahona, Cristian Barros, Eduardo Bitrán, Álvaro Briones, Raimundo Burgos, Jaime Burrows, Darío Calderón, Pablo Carvacho, Roberto Cifuentes, Ernesto Corona, Matías De la Fuente, José Luis Del Rio, Flor Draguicevic, Jean Jacques Duhart, Carolina Echevarría, Sebastián Edwards, Ricardo Fábrega, Jorge Fábrega, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Francisco R. Fuentealba, César Gómez, Aldo González, Manuel Inostroza, Alejandro Jara, Pablo Jaeger, Myriam Lama, Antonio Lara, Guillermo Larraín, Juan Carlos Latorre, Zarko Luksic, Manuel Marfán, Jorge Marshall, Carlos Massad, Patricio Meller, Guillermo Mimica, Carlos Mladinic, Pedro Montt, Odette Morales, Cristian Nicolai, Walter Oliva, Eduardo Palma, Jorge Pizarro, Joseph Ramos, Edgardo Riveros, Álvaro Rojas, Gonzalo Rojas-May, María Alicia Ruiz Tagle, Patricia Salas, Abraham Santibáñez, Sergio Solís, Bernardita Soto, Carolina Vivanco, Magdalena Vial, Mario Waisbluth, María Eugenia Wagner y Roberto Zahler.