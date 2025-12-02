VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    Excolaboradores de Bachelet, Lagos y Frei firmaron una misiva dirigida a los dos abanderados. En ella solicitan que la próxima administración se enmarque, desde un inicio, “en una visión de país de largo plazo y se comprometan a ofrecer a la ciudadanía una hoja de ruta".

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Jeannette Jara y José Antonio Kast. Ambos son los destinatarios de una carta abierta enviado por parte de decenas de personeros ligados a lo que fue la Concertación de partidos por la Democracia, que permanecen atentos al desenlace de la elección del 14 de diciembre.

    Entre los firmantes, destacan el exdiputado Gutenberg Martínez, los exministros Soledad Alvear, Jorge Burgos, Andrés Velasco, Edmundo Pérez Yoma, Vivianne Blanlot e Ignacio Walker, entre varios más. En total, son 69 los firmantes.

    Chile llega a una nueva elección presidencial en un contexto de profunda división. Como en los últimos comicios, cualquiera sea quien resulte electo, una parte muy significativa de chilenas y chilenos no lo tuvo como primera opción. La elección aparece así más marcada por la resignación que por la convicción. El desafío, esta vez, es que la segunda vuelta no sea sólo la disputa por una banda presidencial, sino el primer paso de un pacto más duradero, en el que el futuro de Chile pese más que la próxima elección y el interés general se imponga a las trincheras”, se plantea.

    En la misiva se asevera que “el debate presidencial aparece atrapado en el corto plazo; los programas pocas veces interpelan a la mayoría social y la polarización erosiona la legitimidad de las reformas y desalienta la inversión”.

    Frente a eso, quienes firman solicitan que la próxima administración sea enmarcada desde un inicio “en una visión de país de largo plazo y se comprometan a ofrecer a la ciudadanía una hoja de ruta con metas económicas, sociales e institucionales claras y medibles, que orienten las políticas públicas más allá de un solo período presidencial”.

    Ese horizonte, proponen, se ordena en torno a tres grandes tareas. La primera de ellas es el “desarrollo económico sustentable: producir más, mejor y sin hipotecar el mañana”. En este sentido, los firmantes sostienen que “Chile necesita recuperar una senda de crecimiento robusto, elevar la inversión y la productividad y consolidar una base exportadora más diversificada, sobre la base de un desarrollo que no degrade el territorio ni el entorno”.

    La segunda tarea es generar “más empleos, mayor productividad y una sociedad más equitativa”. En esa línea, en la carta de plantea que “Chile debiera converger a niveles de ocupación, calidad del empleo y distribución del ingreso propios de economías avanzadas: menos desempleo estructural, mayor participación laboral —en especial de mujeres y jóvenes— y una desigualdad visiblemente menor, en un país que envejece rápido y tiene muy baja fertilidad".

    Por último, se insta a un “Estado moderno, profesional y transparente al servicio de las personas”. Esta tarea parte de la base de que “ninguna agenda de desarrollo será sostenible sin un Estado capaz de ejecutarla”. En la misiva se sugiere que “Chile necesita modernizar su gestión pública y su empleo estatal sobre la base de mérito, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, para contar con un aparato más calificado, eficiente y confiable”.

    Además, se menciona que “la seguridad pública y ciudadana será una prioridad ineludible para quien encabece el próximo gobierno (...). Ninguna consideración política puede neutralizar la acción frente al crimen organizado: su combate eficaz es una obligación cívica de las próximas autoridades y condición básica para que cualquier proyecto de desarrollo tenga sentido en la vida cotidiana”.

    “Lo que les pedimos no es un listado de medidas, sino un compromiso de Estado: crear un espacio institucional, transversal y estable, donde gobierno y oposición acuerden metas país al 2050 y revisen periódicamente su cumplimiento, más allá de quién ocupe La Moneda. Los desafíos de Chile requieren liderazgos que se atrevan a convocar, a escuchar y a construir sobre lo construido. Por eso los invitamos a no sólo competir por los votos del presente, sino a competir por el futuro de Chile, asumiendo el compromiso de trabajar por un gran acuerdo nacional para el desarrollo”, se lee en el documento.

    A continuación, los demás firmantes: Jaime Abedrapo, Manuel Agosin, Daniel Albarrán, Mario Astorga, Miguel P. Aylwin, Verónica Barahona, Cristian Barros, Eduardo Bitrán, Álvaro Briones, Raimundo Burgos, Jaime Burrows, Darío Calderón, Pablo Carvacho, Roberto Cifuentes, Ernesto Corona, Matías De la Fuente, José Luis Del Rio, Flor Draguicevic, Jean Jacques Duhart, Carolina Echevarría, Sebastián Edwards, Ricardo Fábrega, Jorge Fábrega, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Francisco R. Fuentealba, César Gómez, Aldo González, Manuel Inostroza, Alejandro Jara, Pablo Jaeger, Myriam Lama, Antonio Lara, Guillermo Larraín, Juan Carlos Latorre, Zarko Luksic, Manuel Marfán, Jorge Marshall, Carlos Massad, Patricio Meller, Guillermo Mimica, Carlos Mladinic, Pedro Montt, Odette Morales, Cristian Nicolai, Walter Oliva, Eduardo Palma, Jorge Pizarro, Joseph Ramos, Edgardo Riveros, Álvaro Rojas, Gonzalo Rojas-May, María Alicia Ruiz Tagle, Patricia Salas, Abraham Santibáñez, Sergio Solís, Bernardita Soto, Carolina Vivanco, Magdalena Vial, Mario Waisbluth, María Eugenia Wagner y Roberto Zahler.

    Más sobre:PolíticaElecciones 2025Jeannette JaraJosé Antonio KastConcertación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grave escolar de 17 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    De “traspasar el problema al otro gobierno” a “respuesta humanitaria”: Parlamentarios reaccionan a expropiación de 100 ha de la megatoma de San Antonio

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    4.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    5.
    Empleado de la empresa participó: indagan sustracción de sacos con $1.200 millones de sucursal de Prosegur en Concepción

    Empleado de la empresa participó: indagan sustracción de sacos con $1.200 millones de sucursal de Prosegur en Concepción

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Grave escolar de 17 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal
    Chile

    Grave escolar de 17 años apuñalado durante riña en cercanías de liceo en Quinta Normal

    Comisión de Hacienda visa proyecto que rebaja contribuciones a adultos mayores: sube a 70% aporte de Las Condes a Fondo Común Municipal

    De “traspasar el problema al otro gobierno” a “respuesta humanitaria”: Parlamentarios reaccionan a expropiación de 100 ha de la megatoma de San Antonio

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
    Negocios

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad
    Tendencias

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship
    El Deportivo

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

    “No repercutió en lo más mínimo”: Gustavo Álvarez defiende la decisión de adelantar su salida de la U

    Charles Aránguiz dispara con todo en la U: “No quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup”

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista
    Cultura y entretención

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras
    Mundo

    Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

    Sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en cercanías de la Casa Blanca se declara inocente

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón