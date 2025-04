Chile Vamos busca amarrar pacto parlamentario con Demócratas tras acuerdo de republicanos, libertarios y socialcristianos

No pasó desapercibido en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) el anuncio que realizaron este lunes los republicanos, libertarios y socialcristianos: los tres partidos dieron a conocer un preacuerdo -denominado “Nueva derecha para cambiar Chile”- para enfrentar en conjunto las elecciones parlamentarias de fin de año.

“Esta alianza busca consolidar una alternativa de derecha coherente, valiente y mayoritaria, que contribuya a alcanzar las mayorías necesarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para impulsar los cambios estructurales que Chile necesita a partir del año 2026″, se lee en una declaración conjunta de las tres colectividades.

El hito marcó el portazo definitivo de ese sector de la derecha a una lista parlamentaria de toda la oposición, posibilidad que viene siendo empujada hace varios meses por Chile Vamos y su abanderada, Evelyn Matthei.

“Hay tantas cosas que podríamos hacer si tuviéramos un presidente y también mayoría en ambas cámaras. Por eso es que vuelvo a hacer un llamado a todos los otros candidatos de la derecha y de la centroderecha: vayamos en una sola lista parlamentaria y tengamos primarias”, dijo Matthei el viernes pasado.

Así, el tema fue abordado en la tradicional reunión semanal entre la exalcaldesa y las directivas de la coalición de centroderecha.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la cita, según presentes, si bien se coincidió en que era algo esperable -pues hace semanas que republicanos, libertarios y socialcristiano vienen rechazando sus llamados a enfrentar en unidad las elecciones de noviembre-, sí se recalcó que solo se pueden permitir dos listas de oposición y que, en ese sentido, se debe amarrar una lista con partidos como Demócratas y Amarillos.

Las conversaciones con la colectividad liderada por la senadora Ximena Rincón se arrastran desde diciembre del año pasado. Y si bien consideraban también la opción de medirse en una primaria presidencial, esta finalmente fue descartada debido a que la tienda no cumple con los requisitos legales para inscribirse.

Para algunos al interior del bloque, en todo caso, el tema fue un balde de agua fría. Esto, porque no solo terminó diluyendo la posibilidad de tener una primaria competitiva para Matthei, sino que también por el poco incentivo que significa para sentarse a negociar con Demócratas.

En la coalición, en todo caso, reconocen que con o sin primarias, hoy día el foco de las conversaciones debe ser concretar el acuerdo parlamentario, por lo que transmiten que están dispuestos a ceder, incluso considerando que -dicen- probablemente el precio que pida Demócratas va a ser mayor con tal de que Rincón se baje y no vaya a primera vuelta.

En paralelo, en todo caso, transmiten que los diálogos para realizar una primaria seguirán en desarrollo con otros personeros del sector. Así, se transmitió en la cita con Matthei, donde la propia exalcaldesa insistió en que está disponible a someterse a cualquiera sea el mecanismo que los partidos elijan y, de esa forma, no cerró la puerta a medirse en esa elección.

Eso sí, reconocen que la semana pasada esa alternativa se empezó a diluir tras el portazo de RN a Rodolfo Carter. El viernes pasado, además, terminó el plazo que se autoimpuso el exalcalde de La Florida para ser invitado a esos comicios.

Pese a eso, la posibilidad de esas elecciones no se cierra del todo, sobre todo -aseguran- porque en la UDI y Evópoli mantienen la posición de hacer primarias en cualquier escenario.

Este asunto, agregan, será clave para definir uno de los temas que se ha tomado la discusión al interior del bloque: quién será el generalísimo que acompañará a Matthei durante la campaña.

En ese sentido, en la cita también se coincidió en que de no haber primarias la idea es no apurar esa designación, la que incluso se podría alargar hasta mayo o junio. En el caso contrario, es algo que se debería definir durante abril, ante de que se inscriban los pactos electorales.

Lo anterior, pese a que, a principios de este mes, Matthei aseguró que “no voy a nombrar generalísimo hasta 15 días más. No me vengan a seguir presionando porque no va a haber, por lo menos, en 15 días más”.