Christopher White (PS): “¿Cómo le digo a San Bernardo que Jara es la mejor candidata si no propone nada concreto en seguridad?”

No esconde su preocupación. El alcalde de San Bernardo y militante del Partido Socialista (PC), Christopher White, se mantiene alerta del ritmo de la conformación del comando de Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo. Pero, por sobre todo, está intanquilo porque, cree, que el "comando que ha insistido en la parte lúdica de la candidata, pero que está al debe en propuestas” .

Jara ganó la primaria hace tres semanas. ¿Cómo ve sus primeros pasos como candidata del sector?

Jeannette Jara es una gran candidata, sin duda un fenómeno político. Pero genera preocupación que, si no tiene una agenda de seguridad, no tenemos ninguna opción de ganarla a la derecha. He visto un comando que no ha tomado protagonismo en eso, que ha insistido en la parte lúdica de la candidata, pero que está al debe en propuestas que permitan enfrentar los temas más contingentes.

Antes de que Jara ganara la primaria, se criticaba su programa porque hacía poca mención a temas de seguridad y economía. ¿Identifica un flanco en materia programática?

Falta explotar mucho más las capacidades que tiene nuestra candidata. Su historial personal es fantástico: jugó un rol fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas, con la reforma a las pensiones y las 40 horas. Tiene todas las capacidades para liderar en economía lo que el país necesita. El problema está en el comando, que ha tenido una lentitud importante. Nos damos cuenta que ella, a pesar de ser una tremenda candidata, si no tiene una agenda en seguridad, en migración y crecimiento, no tenemos ninguna posibilidad de ganarla a la derecha.

Lo cierto es que no hay comando todavía...

Exactamente. Nos queremos sumar a la campaña, esperamos que se incorporen ideas que creemos que realmente nos van a permitir un triunfo. Lo que hoy día se ha demostrado no es suficiente, tampoco el triunfo que tuvo Jannette o el mérito la trayectoria. Se necesitan propuestas que sean atendibles para la comunidad. En San Bernardo hemos tenido que blindar centros de salud, a propósito de narcos que vienen con pistolas y quieren ser atendidos... ¿Cómo yo le hablo a la comuna de San Bernardo de que Jannette Jara es la mejor candidata si en su propuesta no existe nada concreto en seguridad?

Christopher White, alcalde de San Bernardo (Foto: Aton)

¿La candidata no le ha tomado el peso a la seguridad?

Una niña de siete años fue baleada como consecuencia de un individuo que pareciera ser que la usó como escudo, en mi propia comuna. Esas cosas están ocurriendo en Chile. Cuando no hay una estrategia en seguridad clara, obviamente la gente toma distancia y ve en otros mundos la posibilidad de concretar un liderazgo. Ella necesita fortalecer su equipo. Debiese incorporar a personas que hemos tenido experiencia en elecciones, que hemos ganado, y que, además, podemos aportar con ideas a propósito de lo que diariamente tenemos que enfrentar, lo que se vive en las poblaciones. Habemos varios disponibles a colaborar en eso.

¿La derecha tiene una ventaja en los temas de seguridad?

A veces, lamentablemente, en mi mundo, la izquierda, nos enredan los prejuicios frente a la seguridad. Ya no estamos en dictadura. El prejuicio de los militares, de armas no letales, de tener medidas más duras son cosas que nos hacen no estar en sintonía con la comunidad, que exige mano dura y no nos ve presentes en esa discusión. Jara es una excelente candidata, pero si no presenta elementos en seguridad, no tenemos ninguna posibilidad en segunda vuelta.

¿Hay espacio para enmendar el rumbo?

Yo valoro mucho algunas señales que ella ha dado, como, por ejemplo, abrirse a la posibilidad del uso de militares en tareas de apoyo a la seguridad. Lo encuentro valiente desde su militancia.

Uno de los primeros pasos de Jara como candidata fue convocar a los presidentes de partido del oficialismo. ¿Esperaría algo más ciudadano?

Es cierto que la candidata representa una coalición y ella tiene que ponerse a disposición, pero lo que nos va a permitir una posibilidad concreta y real de tener un triunfo es poner las prioridades en la gente y no en los intereses partidarios. Hay tres temas que son fundamentales en la ciudadanía: más seguridad, control en la migración y tener mayor crecimiento.

¿Ve que Jara escucha más a los partidos que a la ciudadanía?

El oficialismo está en una discusión que tiene que ver con la lista unitaria. Ahí probablemente hay una deficiencia. Si bien es cierto que es fundamental para una coalición tener una buena representación en el Parlamento, hay que tomar con mucha responsabilidad que hoy día Jannette nos da una posibilidad real de ser competitivos. Si nos concentramos solamente en los intereses partidarios pensando en el Parlamento y no somos capaces de ponerle acento a seguridad, migración y crecimiento, nos vamos a farrear la oportunidad de un triunfo en segunda vuelta.

¿Su voto por Jara depende de que ella sepa responder a estos temas o no lo pone en duda?

No lo pongo en duda en ningún caso. Cuando militamos en un partido, lo hacemos porque creemos en los intereses colectivos y no individuales.

Usted fue uno de los promotores de la candidatura de Paulina Vodanovic. A la luz de los hechos, ¿fue un error del PS respaldar a Carolina Tohá en la primaria?

Después de la guerra, todos pueden ser generales. Los que estuvimos en el comité central que proclamó a Paulina no nos equivocamos, porque sentíamos que Carolina tenía ciertas dificultades que no nos iban a permitir llegar a la meta. Como PS podríamos haber competido y haber perdido, pero habríamos defendio las ideas propias. Lo mismo que hizo Jannette en su momento, al ir a una primaria donde inicialmente iba a ser un paso solamente para Carolina. Pero demostró que, al tener conexión con la comunidad, tuvo un resultado muy distinto. Creo que Paulina podría haber generado un escenario distinto.