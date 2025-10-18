Cicardini vs. Provoste: aliadas y rivales por Atacama

Cuando los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana presentaron sus candidaturas al Congreso, el pasado 18 de agosto, uno de los nudos de última hora fue la resistencia de la senadora de Atacama, Yasna Provoste (DC) a presentar sus documentos para ser incluida en la lista.

Ella plasmó de esa forma su queja por la falta de candidatos de la DC en la región.

Pese a ello, su partido igual la incluyó y ella envió su documentación con posterioridad.

En la DC y en las otras tiendas del oficialismo leyeron el gesto de Provoste como una muestra de su malestar porque la lista al Senado por la Tercera Región también incluía a la diputada Daniella Cicardini (PS).

Si bien ambas eran aliadas e hicieron campaña juntas en el pasado, inevitablemente la rivalidad creció, debido a que la diputada, por lo menos desde hace un año, sinceró su deseo de saltar al Senado en una región que siempre ha repartido sus dos escaños en forma equitativa: uno para la derecha y otro para la centroizquierda.

Esta tensión entre ambas estuvo cerca de “una guerra” el año pasado. Ante los acercamientos que ya venían entre el PS y la DC para ir en un mismo pacto electoral, Cicardini estuvo a un paso de renunciar a su partido. Entonces, había sospechas de que podía ser bajada para priorizar la reelección de Provoste. Finalmente, eso no ocurrió.

Con el correr de los meses, Cicardini acentuó su calidad de favorita, desplazando en los pronósticos a Provoste, quien en 2017 fue elegida primera mayoría regional con el 34% de los votos.

A favor de Cicardini juegan situaciones objetivas. Su padre, Maglio Cicardini (ex PS), recuperó la alcaldía de Copiapó, la comuna más poblada de la zona. Precisamente el rol del municipio es uno de los focos de tensión ante las denuncias de intervencionismo electoral a través del jefe de gabinete de la alcaldía, Leonardo Jorquera (PS), histórico jefe de campaña de la exsenadora Isabel Allende (PS) y que hoy está colaborando con la diputada.

En total, seis de los nueve alcaldes y la mayoría de los concejales atacameños apoyan a Cicardini. El PS, por ejemplo, en 2024 obtuvo cinco concejales (con 33% de los votos), mientras que la DC, tres (12%). La diputada socialista también está haciendo campaña con otros tres legisladores de la zona, Juan Santana (PS), Cristián Tapia (indep. PPD) y Jaime Mulet (Frevs), además de la candidata PC Ericka Portilla. El otro postulante comunista, Pablo Zenteno, estaría con Provoste.

En un escenario hipotético, Cicardini y Provoste podrían doblar a las listas de oposición, que hoy van divididas. De hecho, la senadora DC tuvo que cambiar su estrategia y ahora su apuesta es poner todo al doblaje, a pesar de que las tensiones con su compañera de fórmula no han bajado.

Sin embargo, en la DC y en el PS admiten que el doblaje es difícil. Las listas opositoras son competitivas.

A ello se sumó otro problema: la irrupción del PDG, que le quitaría votos a la centroizquierda.